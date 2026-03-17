Kiedy premiera The Madison? To nowy serial ze świata Yellowstone

Spośród wielu twórców seriali, w ostatnich latach najmocniejszą pozycję wyrobił sobie chyba właśnie Taylor Sheridan. Autor "Yellowstone" nie tylko dostarczył kilka mocarnych sezonów historii o Duttonach i patriarsze rodu, Johnie (Kevin Costner), ale także kilka odnóg tej historii: czy to w postaci "1883", czy "1923". Jeśli chodzi o "Marshals", tutaj Sheridan zachował sobie funkcję producenta wykonawczego. Tym razem mamy do czynienia z nową, napisaną przez twórcę historią, o której wiadomo, że jest częścią uniwersum, natomiast nie jest póki co jasne, czy oraz w jaki sposób bohaterowie będą związani z Duttonami. Wiemy jednak, że "The Madison" będzie czymś innym, niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni.

The Madison lada moment w SkyShowtime.

Tym razem będziemy obserwować pochodzącą z Nowego Jorku rodzinę Clyburne'ów, która - pod przewodnictwem Stacy (Michelle Pfeiffer) przenosi się do doliny Madison River w Montanie. Choć stara sie ona rozpocząć życie od nowa, napotyka na drodze wiele trudności. Fabuła serialu jest opisywana jako "studium żałoby i relacji międzyludzkich". Zapowiada się więc najbardziej osobiste dzieło Sheridana, produkcja dużo bardziej ukierunkowana na intymne, wrażliwe emocje, niż na "typowe" walki o ziemię i władzę.

Choć w Stanach serial zdążył już zadebiutować, publiczność w Polsce musi czekać na legalny debiut "The Madison" jeszcze trochę. Premiera tej produkcji na polskim rynku została bowiem zaplanowana na 27 marca w SkyShowtime. Wówczas do serwisu - według aktualnych źródeł - mają trafić dwa premierowe odcinki, a każdy kolejny - w cotygodniowym odstępie.

Nie mam wątpliwości, że "The Madison" ma potencjał na to, by stać się hitem. Czy osiągnie poziom jakości i rozpoznawalności zbliżony do "Yellowstone"? To wyzwanie raczej ciężkie, ale zapowiada się, że będziemy mieć do czynienia z ciekawą produkcją, w której zobaczymy jeszcze ciekawsze nazwiska. Osadzenie ciężaru historii na wspomnianej Michelle Pfeiffer oraz wcielającym się w rolę jej męża, Kurcie Russellu, brzmi jak samograj, który nie ma prawa się potknąć. Wiele wskazuje na to, że słowa staną się ciałem - o pierwszych opiniach na temat serialu piszemy tutaj.

The Madison - obsada

Michelle Pfeiffer jako Stacy Clyburn

Kurt Russell jako Preston Clyburn

Beau Garrett jako Abigail Reese

Patrick J. Adams jako Russel McIntosh

Elle Chapman jako Paige McIntosh

Amiah Miller jako Bridgette Reese

Matthew Fox jako Paul Clyburn

Ben Schnetzer jako Van Davis

jako Van Davis Will Arnett jako Phil Yorn

Więcej o "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:

Adam Kudyba 17.03.2026 13:18

