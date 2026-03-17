Kiedy premiera The Madison? To nowy serial ze świata Yellowstone

W ostatnich latach nazwisko Taylora Sheridana zwykle kojarzyło się z "Yellowstone", wszelkimi spin-offami tego serialu oraz - po prostu - wysoką jakością opowiadanych historii. Słynny scenarzysta powraca właśnie z nowym serialem, którego premiera już niebawem. Sprawdzamy, kiedy dokładnie.

Adam Kudyba
Spośród wielu twórców seriali, w ostatnich latach najmocniejszą pozycję wyrobił sobie chyba właśnie Taylor Sheridan. Autor "Yellowstone" nie tylko dostarczył kilka mocarnych sezonów historii o Duttonach i patriarsze rodu, Johnie (Kevin Costner), ale także kilka odnóg tej historii: czy to w postaci "1883", czy "1923". Jeśli chodzi o "Marshals", tutaj Sheridan zachował sobie funkcję producenta wykonawczego. Tym razem mamy do czynienia z nową, napisaną przez twórcę historią, o której wiadomo, że jest częścią uniwersum, natomiast nie jest póki co jasne, czy oraz w jaki sposób bohaterowie będą związani z Duttonami. Wiemy jednak, że "The Madison" będzie czymś innym, niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni.

The Madison lada moment w SkyShowtime.

Tym razem będziemy obserwować pochodzącą z Nowego Jorku rodzinę Clyburne'ów, która - pod przewodnictwem Stacy (Michelle Pfeiffer) przenosi się do doliny Madison River w Montanie. Choć stara sie ona rozpocząć życie od nowa, napotyka na drodze wiele trudności. Fabuła serialu jest opisywana jako "studium żałoby i relacji międzyludzkich". Zapowiada się więc najbardziej osobiste dzieło Sheridana, produkcja dużo bardziej ukierunkowana na intymne, wrażliwe emocje, niż na "typowe" walki o ziemię i władzę.

Choć w Stanach serial zdążył już zadebiutować, publiczność w Polsce musi czekać na legalny debiut "The Madison" jeszcze trochę. Premiera tej produkcji na polskim rynku została bowiem zaplanowana na 27 marca w SkyShowtime. Wówczas do serwisu - według aktualnych źródeł - mają trafić dwa premierowe odcinki, a każdy kolejny - w cotygodniowym odstępie.

Nie mam wątpliwości, że "The Madison" ma potencjał na to, by stać się hitem. Czy osiągnie poziom jakości i rozpoznawalności zbliżony do "Yellowstone"? To wyzwanie raczej ciężkie, ale zapowiada się, że będziemy mieć do czynienia z ciekawą produkcją, w której zobaczymy jeszcze ciekawsze nazwiska. Osadzenie ciężaru historii na wspomnianej Michelle Pfeiffer oraz wcielającym się w rolę jej męża, Kurcie Russellu, brzmi jak samograj, który nie ma prawa się potknąć. Wiele wskazuje na to, że słowa staną się ciałem - o pierwszych opiniach na temat serialu piszemy tutaj.

The Madison - obsada

  • Michelle Pfeiffer jako Stacy Clyburn
  • Kurt Russell jako Preston Clyburn
  • Beau Garrett jako Abigail Reese
  • Patrick J. Adams jako Russel McIntosh
  • Elle Chapman jako Paige McIntosh
  • Amiah Miller jako Bridgette Reese
  • Matthew Fox jako Paul Clyburn
  • Ben Schnetzer jako Van Davis
  • Will Arnett jako Phil Yorn
Adam Kudyba
17.03.2026 13:18
