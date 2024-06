Nowy serial Apple’a jest jak najlepszy comfort food. Uprzyjemni wam weekend i poprawi nastrój

Bohaterki mają tu sporo swobody - twórcy pozwalają wybrzmieć ich charakterom, wadom i zaletom, ale także złożoności relacji między nimi. Jest tu sporo wątków do omówienia i przepracowania, a wszystko wskazuje na to, że twórcy potrafią się z nimi obchodzić.



Nie wiem jeszcze, dokąd „Ziemia” nas zaprowadzi, ale pierwsze epizody sugerują przyjemną przygodę pełną pięknych widoków, zdrowego podejścia do człowieka (czyli kreślenie go w formie kompletu, pełni, całości, nie zaś skupianie się na pojedynczych, powierzchownych cechach, czyli np. na wyglądzie) oraz niemałej dawki przyjemnych wrażeń. Niespodzianek nie uświadczono, ale w tym przypadku nie są do niczego potrzebne. Wystarczy, że jest ciepło, rozrywkowo, atrakcyjnie audiowizualnie, a twórcy zapewniają widzowi regularne emocjonalne nagrody. Smaczne - naprawdę chce się to oglądać.