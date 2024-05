Ten serial ma taki zwrot akcji, że pokłóciliśmy się o niego w redakcji. Musicie to zobaczyć

Idąc dalej: choć niektórzy twierdzą, że cały ten twist to oszustwo, w gruncie rzeczy w żaden sposób nie zmienił on istoty opowieści, nie zanegował osadzenia jej w gatunku czarnego kryminału. Aż do samego końca produkcja pozostaje współczesnym noir, które opiera się na dążeniu do rozwiązania tajemnicy. Kluczowymi pytaniami aż do samego końca pozostają te: co tak naprawdę stało się z Olivią, kto stoi za jej zniknięciem, czy Sugar jest w stanie ją uratować? Kwestia obcych pozostaje elementem dalszego planu.



Z drugiej strony: tożsamość Sugara okazała się też fantastycznym sposobem na odwrócenie części wytartych archetypów. Bohater jest cierpliwy, spostrzegawczy i lojalny, dzięki czemu jest świetny w swojej pracy, a co wynika również z jego pozaziemskiego pochodzenia. To właśnie cierpliwość i spostrzegawczość są kluczowymi cechami, biorąc pod uwagę fakt, że jego prawdziwa praca polega na obserwowaniu ludzi i składaniu raportów. A ziemskie zajęcie, które wybrał? Doświadczenie tragicznej straty sprawiło, że ta niezwykle empatyczna istota chciała ocalić przed nią innych. To bohater, jakiego nasz świat potrzebuje. I do którego postawy mogłoby się zbliżyć wielu jego mieszkańców - ale z jakiegoś powodu tego nie robią.



Wspaniały koncept.