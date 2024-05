Muszę polecić wam serial Apple TV+. 4 lata byłem nieświadomy, jak dobry jest

Parę pierwszoplanowych aktorów - Raf Spalla i Esther Smith - łączy poziom wyczucia, który przekłada się na ekranową wiarygodność i tę trudną do zdefiniowania chemię. Widz, choć w gruncie rzeczy zostaje wrzucony w centrum ich związku, nigdy nie ma dość bohaterów - przeciwnie, spędzanie czasu z tą dwójką i śledzenie ich postępów jest pochłaniające i satysfakcjonujące. Gdy ich starania spełzły na niczym i stwierdzili, że adopcja jest ich jedyną opcją, na przeszkodzie Nikki i Jasona zdawała się stać naturalna niezdarność, nieporadność - jest to jednak ten autentyczny, nieszkodliwy rodzaj, który sprzyja niewymuszonemu humorowi. Ten zaś działa zazwyczaj bez zarzutu, skupiając się na niezręcznościach czy obrazie uroczych, ujmujących ludzi w trudnym okresie, którym nierzadko zdarzają się chwile słabości (jakkolwiek, przyznaję, niektóre puenty bywają dość przewidywalne).



Poza tym „Warto się starać” ma w sobie cudowną lekkość - oczywiście, porusza się po gruncie ważkich tematów i zgłębia szeroką problematykę życia młodych aspirujących rodziców, udaje mu się jednak utrzymać równowagę między powagą a luzem. Nie sili się na ogromne dramaty - woli dotykać mniejszych kwestii, które pojawiają się w tym specyficznym czasie w życiu - jak na przykład konieczność wzmożenia starań w pracy nad sobą, by dopracować dotychczas zdrową relację. Eksploruje całą gamę mniejszych i większych osobistych wątpliwości, kompleksów, niepewności (jak np. w kontekście wykształcenia Nikki). Wspaniała jest też duża dawka optymizmu i nadziei, jaką serwuje serial, pomimo tak wielu kłód, jakie rzuca naszej parze pod nogi. Z czasem dostrzegamy, że to naprawdę świetny duet, wystarczająco zgrany i dojrzały nie tylko do rodzicielstwa, lecz także do budowania kolejnych lat wspólnego, udanego życia.



