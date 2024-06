Co różni książkę „Mroczna materia” od serialu na jej podstawie? Analizujemy zakończenie

Dzisiaj do Apple TV+ trafił dziewiąty i zarazem ostatni odcinek „Dark Matter”. Jest to ekranizacja książki o tym samym tytule, którą napisał Blake Crouch. Porusza on niezwykle popularny ostatnio w popkulturze motyw multiwersum i opowiada on o losach naukowca, Jasona, który trafia do świata, w którym jego doppelganger podjął nieco inne decyzje, co zaowocowało takim efektem motyla.