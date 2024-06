Apple TV+ składa wniosek, żebyście oglądali nowy serial prawniczy. Nie spodziewam się sprzeciwu

Przy całej naszej spoilerofobii zapominamy o niewątpliwej zalecie spoilerów. Przerzucają naszą uwagę z "co" na "jak" się dzieje. Tak naprawdę jest to problemem nie dla widzów, tylko wytwórni liczących na komercyjny i artystyczny sukces. Unikając fabularnego szoku czy zdziwienia, bardziej skupiamy się na pozostałych elementach produkcji. Gdy zwroty akcji nie zapewniają nam emocjonalnych uniesień, nieraz obnażają miałkość danych opowieści. W "Uznanym za niewinnego" z 1990 roku tak nie było. Biorąc na warsztat książkę Scotta Turowa reżyser Alan J. Pakuła zaserwował nam pełnokrwisty thriller prawniczy - duszny, paranoiczny, ciężki i zaskakujący. Pomimo tytułu, po części zdradzającego rozwiązanie intrygi, film do dzisiaj ogląda się, jakbyśmy to my siedzieli na ławie oskarżonych.



David E. Kelly podobnie jak Pakuła nie próbuje nikogo zmuszać do zadania sobie pytania: jaki zapadnie wyrok? Raczej podważa niewinność głównego bohatera i każe zastanawiać się, czy zabił, a jak nie, to kto próbuje go wrobić. W końcu to wciąż ta sama historia. Fabuła skupia się na losach cenionego prokuratora, którego świat wywraca się do góry nogami, kiedy trop w sprawie zabójstwa jego współpracownicy, a prywatnie kochanki, prowadzi wprost do niego. Trudno jednak podejrzewać serial Apple TV+ o próbę naśladowania stylu głośnego filmu. Podczas gdy Harrison Ford wcielał się w człowieka zachowującego pozory kontroli, kiedy już ją stracił, Rusty Sabich w wykonaniu Jake'a Gyllenhaala rozpada się na naszych oczach.