Zarobił 60 razy tyle, ile wynosił jego budżet. Ten przerażający horror będzie hitem

Budżet na film eksperymentalny "Skinamarink" nie był szczególnie wysoki – jak podaje portal Collider, wyniósł on 15 tys. dolarów. Sceny kręcone były w rodzinnym domu reżysera w Kanadzie, a zabawki, które pojawiały się w poszczególnych ujęciach, również należały do niego. Mimo to podczas pierwszego weekendu premiery zarobił prawie 900 tys. dolarów, co oznaczałoby, że niemal sześćdziesięciokrotnie pobił swój budżet.