Do streamingu wpadła prawdziwa bomba. Ważniejszej premiery online w tym miesiącu nie było i nie będzie

"Oppenheimer" oczywiście już wcześniej dostępny był online, ale za dostęp do niego trzeba było zapłacić. Teraz dzięki SkyShowtime można go zobaczyć bez żadnych dodatkowych opłat. Czemu musieliśmy tyle czekać na ten moment? Winę za taki stan rzeczy ponosi sam Christopher Nolan. Jeszcze za czasów pandemii, kiedy to Hollywood wpadło na pomysł hybrydowych premier, reżyser zasłynął ze swojej niechęci do streamingu. W końcu nie po to robi filmy w formacie IMAX, abyśmy je oglądali na małym ekranie. Po przygodach z Warner Bros. i "Tenetem" kolejną produkcję zdecydował się zrealizować pod szyldem Universal Pictures. Zażyczył sobie wtedy wydłużonego okienka dystrybucyjnego.



"Oppenheimera" obejrzycie na SkyShowtime.