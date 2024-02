Dorośli też lubią misie. Nowy serial od SkyShowtime jest lepszy niż film, od którego wszystko się zaczęło

Produkcja od serwisu Peacock nie boi się toaletowego humoru i żartów tak wulgarnych, że chyba tylko Cartman by się nie zarumienił. To nie on jednak stanowi sedno serialu, bo sporo tutaj (a widziałem 5 pierwszych odcinków) po prostu zabawnych okoliczności i świetnych żartów sytuacyjnych. W filmach kinowych dowcip był może i mocny, czasem brutalny, ale jednocześnie był bezpieczny, stronił od dziwności i abstrakcji. Serialowy „Ted” nie ma tych problemów i widać, że twórcy dostali dużą swobodę kreatywną.



Niestety, nie wszystko udaje się tak, jak powinno. 2 pierwsze odcinki, a w zasadzie jeden odcinek podzielony na dwie części, są po prostu słabe. Prawdopodobnie padły ofiarą „klątwy pilota”, która każe w bezpieczny, szkolny i reprezentatywny sposób pokazać bohaterów i ogólny styl serialu, aby telewizyjni decydenci sypnęli kasą na kolejne epizody. Na szczęście potem jest znacznie, znacznie lepiej. Następne odcinki to już jazda bez trzymanki i czasem aż trudno uwierzyć, że to cały czas ten sam serial. Zwłaszcza że odcinek 3., czyli „Moich dwóch ojców” jest tak emocjonujący, zabawny i smutny zarazem, że dzisiaj, jeszcze w trakcie pisania tej recenzji, musiałem obejrzeć go jeszcze raz.



„Teda” na pewno powinny zobaczyć osoby, które lubią poczucie humoru MacFarlane’a, bo ten serial jest aktorska wersją „Family Guya”. Polecam go jednak przede wszystkim tym, którzy „Teda” kinowego lubią, ale rozumieją, że nie był on dobrym kinem. Serial bowiem naprawia jego wszystkie błędy nie powtarza własnych i bawi niewymuszonym, ostrym jak brzytwa dowcipem. Ja z „Tedem” zostaje.



Na SkyShowtime dostępne są 3 pierwsze odcinki serialu.