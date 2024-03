Christopher Nolan na „Oppenheimerze” zarobił fortunę. Musiał zaryzykować

Ten rzadki przypadek zwycięstwa odniesionego na wszystkich możliwych polach nie tylko ugruntował status Nolana jako jednego z najważniejszych współczesnych filmowców, lecz także jako jednego z najbardziej dochodowych twórców w Hollywood. Okazało się bowiem - o czym poinformował magazyn „Forbes” - że Nolan zawarł bardzo ryzykowny, ale i lukratywny w efekcie kontrakt. Zamiast ustalić ze studiem Universal pewną gażę dla siebie, umówił się z nim na przekazanie 20 proc. zysków, które przyniesie produkcja od pierwszego dnia wprowadzenia jej do dystrybucji.



Było to o tyle ryzykowne, że w postpandemicznym kinowym krajobrazie znacznie trudniej przewidzieć zarobki - w 2023 r. wiele blockbusterów zawiodło przecież finansowe oczekiwania. Również przedostatni film Nolana - wspomniany „Tenet” - przy budżecie w wysokości ponad 200 mln dol. (i wydatkami sumarycznie dobijającymi nawet do 400 mln) zarobił zaledwie niecałe 366 mln, ponosząc wielką komercyjną porażkę.