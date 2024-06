Widziałam najbardziej wakacyjną komedię Netfliksa. Jest świetna

Cały wydźwięk filmu jest zresztą niezwykle przyjemny, choć finał pozostawia wiele do życzenia i można było go ugryźć nieco inaczej i bardziej spektakularnie. Ostatecznie jednak chodzi o to, by wybrzmiał morał tej historii, który skupia się nie tylko na tym, że rodzina jest najważniejsza i trzeba stać za nią murem - "Spadek za wszelką cenę" podkreśla również to, że wiek to tylko liczba i każdy, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, zasługuje na szczęście.