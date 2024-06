Nowy film twórcy mega brutalnych horrorów wjechał na Netfliksa. Bez żadnych zapowiedzi

Powiedzieć, że "Potwór w masce" nie miał żadnej kampanii marketingowej, to... jak nie zrobić mu żadnej kampanii marketingowej. Przy czym "żadnej" oznacza właśnie to: ŻADNEJ. Tego filmu nie było nawet w rozpiskach zapowiedzi Netfliksa i jeśli ktokolwiek do tej pory na niego trafił to zupełnie przypadkiem, gdy zapuścił się zdecydowanie zbyt głęboko w odmęty biblioteki platformy. Nie jest to bowiem standardowy tytuł, który przeciętnemu użytkownikowi podpowiedziałby algorytm serwisu, jak na przykład "Magic Mike'a: Ostatniego tańca", "Chrzciny", czy nawet wspomniana "Godzilla Minus One". A przecież zapowiada się nad wyraz interesująco.



"Potwór w masce" opowiada historię bezwzględnego prawnika imieniem Ninomiya. To samozwańczy psychopata, który ma obsesję na punkcie złapania seryjnego mordercy z siekierą. W końcu okazuje się jego kolejnym celem. Sytuację można więc spokojnie skomentować powiedzeniem: trafiła kosa na kamień. Szykuje się brutalny męski pojedynek. I to bardzo brutalny. Skąd taki wniosek? Dowodzi tego już sam zwiastun. I oczywiście nazwisko reżysera.