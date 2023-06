Prace nad "Spider-Manem" z Tomem Hollandem i Zendayą wstrzymane

Strajk scenarzystów, walczących o godne warunki pracy, który rozpoczął się niemal równy miesiąc temu, już na początku pokazał, że sytuacja jest poważna. Na pierwszy ogień poszedł 5. sezon "Stranger Things", finałowe odcinki "Cobra Kai" czy nadchodzący spin-off "Gry o tron" - "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", o czym poinformował sam George R.R. Martin. Wielu wybitnych twórców odłożyło ołówki, wyłączyło komputery i trzasnęło drzwiami od pokojów scenarzystów, by pikietować na ulicach wraz z innymi protestującymi, w związku z nieudanymi negocjacjami Amerykańskiej Gildii Scenarzystów (WGA) z Alliance of Motion Picture and Television Producer (AMPTP).