Twórczyni „Akolity” ma większe ambicje - na celowniku adaptacja kultowej gry. Tak, właśnie tej gry

Leslye Headland chęć powrotu do uniwersum wyraziła już wcześniej - jest przecież chętna i gotowa, by wcielić w życie 2. sezon „The Acolyte”. Jej ambicje sięgają jednak dalej - ma bowiem na oku adaptację najlepszej, uwielbianej wśród fanów gry RPG. A właściwie dwóch. Chodzi o „Knights of the Old Republic” - pierwsze cRPG osadzone w świecie „Gwiezdnych wojen”, których akcja rozgrywa się ok. 4000 lat przed wydarzeniami znanymi z Gwiezdnej Sagi. Były to czasy wojny domowej Jedi, kiedy Sithowie stali u szczytu swej potęgi.