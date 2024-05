Jest to w gruncie rzeczy powód, dla którego prequele przeżywają ostatnio renesans - wychowane na nich dzieciaki są już dorosłe i teraz dzielą się ze światem swoją miłością do tych elementów filmów, które Lucas zaimplementował tam specjalnie dla nich. A kiedy były jeszcze dziećmi, ich głos nie miał szans wybrzmieć ponad głosami dorosłych sceptyków i krytyków. Sukces ponownej premiery „Mrocznego widma” udowodnił, że środkowa (pod względem chronologii kręcenia) trylogia przezwyciężyła początkowy opór i ostatecznie zamieszkała w sercach milionów odbiorców na całym świecie.



Przy okazji Lucas postanowił też stanąć w obronie cyfrowo odnowionej oryginalnej trylogii, którą wprowadzono do kin z nowiutkimi, cyfrowymi efektami specjalnymi - wielu ortodoksyjnych fanów krytykowało bowiem ten zabieg. Reżyser odpiera go jednak słowami: „Głęboko wierzę w to, że reżyser, scenarzysta czy po prostu filmowiec powinien mieć pełne prawo do tego, by jego film wyglądał tak, jak właśnie on tego chce”.



