Na szczęście są też pozytywne informacje - na początku roku Disney ogłosił, że film fabularny w reżyserii Jona Favreau, czyli "The Mandalorian & Grogu", z Pedro Pascalem i Sigourney Weaver w rolach głównych, trafi do kin 22 maja 2026 r. Film jest spin-offem hitowego serialu Disney+ "The Mandalorian", którego 3. sezon ukazał się w zeszłym roku.