Disney wreszcie się opamiętał? Będzie mniej seriali Star Wars

Początkowo nie było tak źle. Zarówno krytycy jak i fani zachwycali się pierwszym aktorskim serialem ze świata Star Wars. Po "The Mandalorian" przyszły jednak pierwsze rozczarowania. I kolejne. Entuzjazm związany z pojawianiem się następnych tytułów był coraz mniejszy. Oczekiwania zresztą również. Aż w końcu Disney doszedł do ściany. A był nią "Akolita". Nie dość, że wytwórnia nie chciała zamówić kolejnego sezonu, to jeszcze zaczęła zacierać po nim ślady. Ze sklepu internetowego zniknęły bowiem produkty powiązane z produkcją.



Powiedzmy to sobie wprost: Disney zrobił ze Star Wars to samo co z Marvelem. Już abstrahując od spadającej jakości, tych produkcji było po prostu za dużo. Teraz jednak wygląda na to, że wytwórnia się wreszcie opamiętała. Według najnowszych doniesień ma już nie wypuszczać po kilka seriali z uniwersum "Gwiezdnych wojen" rocznie. Zamierza znacząco ograniczyć ich wypuszczanie.