Gwiazda serialu Star Wars krytykuje Disneya za to, że nie wspierał obsady. "To rozczarowujące"

Jeśli ktoś jeszcze do niedawna miał wątpliwości, czy fandom "Gwiezdnych wojen" jest toksyczny, "Akolita" powinien je rozwiać. Jeszcze przed swoją premierą spotkał się ze sporym hejtem - pyskówkami z twórcami w social mediach, review bombingiem i nękaniem gwiazd produkcji. Powiedzmy to wprost: odkąd Disney przejął Lucasfilm z podobnymi praktykami mamy do czynienia regularnie. Tym razem jednak wydaje się, że wezbrały na sile.



Przy okazji "Akolity" Disney jak zwykle nie wdawał się w dyskusję z fanami. W żaden sposób ich nie upominał, ani nie potępiał. Jodie Turner-Smith, która w serialu Star Wars wciela się w Matkę Aniseyę, uważa to za błąd. Ba! Ma dość bezczynności studia w podobnych sytuacjach.