Masz niedosyt po „Star Wars: Outlaws”? Musisz sprawdzić tę planszówkę

Chociaż najnowszy serial aktorski w uniwersum „Star Wars”, czyli „Akolita”, rozczarował, tak fani gier na motywach „Gwiezdnych wojen” nie mają w tym roku na co narzekać - a już zwłaszcza ci, którzy uwielbiają przemytników, łowców nagród i innych typów spod ciemnej gwiazdy. W marcu tego roku do sklepów trafiła karcianka „Star Wars Unlimited”, która doczekała się już pierwszego dodatku „Shadows of the Galaxy” poświęconego postaciom z półświatka.