Polscy scenarzyści też wychodzą na ulicę. "Pozostajemy bez należnych nam wynagrodzeń"

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Po nieudanych negocjacjach z AMPTP (stowarzyszenie zrzeszające producentów) członkowie WGA (Amerykańskiej Gildii Scenarzystów) postanowili strajkować, wstrzymując prace nad szeregiem filmów i seriali. Powód? Dynamiczny rozwój branży streamingowych, która - jak uważają - żeruje na ich pracy. Nie tylko doszło do obniżki wynagrodzeń scenarzystów, ale też zostało zachwiane ich poczucie bezpieczeństwa.



Końca trwającego od ponad miesiąca strajku na razie nie widać (poprzedni na przełomie 2007 i 2008 roku trwał 100 dni i pojawiają się głosy, że ten może być nawet dłuższy). Swoją solidarność z amerykańskimi kolegami po fachu postanowili okazać scenarzyści z całego świata. Globalne wydarzenie pod hasłem "Screenwriters Everywhere" odbędzie się już w najbliższą środę - 14 czerwca. Wtedy właśnie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów będzie miała miejsce pikieta organizowana przez Gildię Scenarzystów Polskich i Koło Scenarzystów SFP.



