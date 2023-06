Czy w Polsce też szykuje się strajk scenarzystów? "Podobnie jak w Ameryce, streaming dużo u nas zmienił"

My na pewno także mamy swoje problemy. W Polsce różnie bywa z umowami, które nie zabezpieczają interesów scenarzystów i różnie też niestety bywa z płatnościami – problem z dotrzymywanie terminów płatności nie jest nam obcy. Musimy mówić o tym wszystkim głośno, walczyć o etyczne standardy współpracy. To jest jedno. Druga sprawa to problem niewymieniania scenarzystek i scenarzystów w recenzjach, zapowiedziach, trailerach filmów, czy seriali. To trochę tak jakbyśmy poszli na wystawę obrazów do galerii i przy wiszącym płótnie zobaczyli puste miejsce przy nazwisku twórcy. Każdy film zaczyna się przecież na papierze. Jest takie powiedzenie - dopóki scenarzysta nie skończy swojej pracy, nikt inny nie może tej pracy kontynuować. Fajnie, gdyby w ramach tak zwanej odpowiedzialności społecznej, zaczęto wymieniać nazwiska scenarzystek bądź scenarzystów w przestrzeni publicznej. Nie chodzi tu o prężenie muskułów, czy pokazywanie, że scenarzyści są ważniejsi od innych twórców. Kompletnie nie o to chodzi w tej dyskusji. Chodzi o ukłon w stronę człowieka, który spędził miesiące a najczęściej lata nad wykreowaniem historii, którą potem widzowie oglądają w kinach, czy na ekranach. Ma to również walor edukacyjny – większość ludzi w Polsce myśli aktualnie, że scenarzysta to osoba, która zajmuje się filmową scenografią. Czy nie warto tego zmienić?