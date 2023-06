Netflix zmienia logo i wita na platformie Streamberry. To coś dla fanów "Black Mirror"

To oczywiście niemożliwe, choć mimo wszystko odcinek "Joan jest okropna" ("Joan Is Awful") z produkcji "Czarne lustro" apeluje, by jednak w przyszłości bardziej skupić się na czytaniu wszelkich umów. Serialowa Joan nie zastosowała się do zaleceń i dlatego kolejne epizody z jej realnego życia zaczęły pojawiać się na platformie Streamberry, która obnażyła jej największe sekrety. Inspirując się nieco przerażającą historią bohaterki, Netflix postanowił wejść na wyższy poziom immersji i pokazać widzom, co by się stało, gdyby to właśnie o nich powstał ten odcinek.