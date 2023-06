W ich wizji wszystkie te procesy, jakim zostaje poddana kultura, prowadzą do świata, który będzie tak skrojony pod nas, że sami staniemy się jego bohaterami, a jednocześnie utracimy kontrolę nad własnym życiem, tak jak utraciła ją Joan. Aby móc wykreować swoją opowieść Brooker zakłada, że każdy z dzisiejszych procesów i każda z rozwijających się dzisiaj technologii zostanie wykorzystana w złej wierze, z pominięciem wszelakich etycznych wątpliwości.



Jest więc technologia deep fake, która potrafi natychmiast wygenerować grę aktorską dowolnego artysty. Jest ciągła inwigilacja użytkowników przez telefony komórkowe, śledzące każde nasze słowo i ruch. Są w końcu ślady maksymalizacji zysków kosztem branży kreatywnej – w wizji pokazanej w 1. odcinku nowego sezonu Czarnego Lustra, żaden scenarzysta nie jest potrzebny, bo scenariusze pisze, w sposób brutalnie dosłowny, życie.



Wisienką na torcie jest tu technologia, którą Netflix dopracował do perfekcji, a więc algorytmy, które nie tylko polecają widzowi treści, ale również są dla serwisów VOD źródłem inspiracji, a nawet drogowskazem. Jedne z największych hitów czerwonego giganta powstało właśnie dlatego, że platforma doskonale wiedziała, czego chcą jej klienci. Choć potężne algorytmy to w gruncie rzeczy rozwinięcie starych, dobrych badań rynku, to ich precyzja działa na wyobraźnię. Bo co się stanie, jeśli proces twórczy przestanie mieć znaczenie, a będzie liczyło się tylko to, co naprawdę interesuje widza, czyli… on sam?