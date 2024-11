W tej czarnej komedii złapiecie falę z Nicolasem Cage'em. "Surfer" to tsunami absurdu [recenzja ze Splat!FilmFest]

"Surfer" ma wszelkie powody, aby stać się kolejnym "Podziemnym kręgiem", pójść w ślad za male rampage movies, w których znudzeni pracą w białych kołnierzykach mężczyźni dają upust pierwotnym instynktom. Główny bohater zapędzany jest tu bowiem w kozi róg. W miarę rozwoju akcji traci wszystko, na co bardzo ciężko pracował przez całe życie, a my czekamy, aż wybuchnie i urządzi beach boyom piekło, W końcu to Nicolas Cage, a my kochamy przecież Cage Rage. Zamiast niego stojący za kamerą tego Lorcan Finnegan czerpie przyjemność z niekończącego się znęcania nad swoim protagonistą. Zmusza go do stopniowego osuwania się w szaleństwo, nieustannie go gaslightinguje. Ludzie, którzy obiecali mu pomóc, udają, że go nie znają, a agent nieruchomości próbuje go przegonić, jakby był menelem. Marzenie o kupnie domu coraz bardziej się oddala, ale on się nie poddaje. Zamiast walczyć o swoje tylko jednak przyjmuje kolejne ciosy.