Netflix: nowości w czerwcu 2025. Wielki hit i długo wyczekiwany serial nadchodzą

"Ginny & Georgia" to jeden z uwielbianych seriali Netfliksa, który już w czerwcu wróci na platformę z 3. sezonem. 2. odsłona produkcji zakończył się dość dramatycznie, kiedy Georgia (Brianne Howey) została eskortowana do radiowozu. Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak młoda mama Ginny (Antonia Gentry) poradzi sobie w tej sytuacji i czy uda jej się uniknąć poważnych kłopotów. A to wydarzy się już 5 czerwca 2025 r. - właśnie wtedy na Netfliksie zadebiutuje 3. sezon produkcji.