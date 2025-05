Smakowite thrillery wchodzą na Netfliksa. Ale najważniejsza premiera to wydarzenie na żywo

"Dept. Q" to opowieść o zajmującym się nierozwiązanymi sprawami departamencie, który powstał tylko po to, aby odwrócić uwagę od problemów finansowych edynburskiej policji. Na jego czele staje Carl Morck - genialny glina, ale okropny kolega. Oczywiście, nowa fucha to nie awans, a kara po akcji, w wyniku której jego partner został sparaliżowany i zginął młody policjant. Ku zaskoczeniu wszystkich zbiera całkiem błyskotliwą ekipę i wbija kij w mrowisko.