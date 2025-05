Nowy serial zawrócił subskrybentom Netfliksa w głowach. Dobra robota

Będę się jednak upierał, że największym atutem „Sirens” jest chemia między głównymi aktorkami. Meghann Fahy gra tutaj nieco na przekór swojemu emploi: jej Devon to brutalnie szczera, nieobyta, sarkastyczna outsiderka z robotniczego Buffalo (przy okazji: niebywale irytująca, ale w istocie taka właśnie być powinna). Zdeterminowana, by wyrwać siostrę z emocjonalnego uścisku bogatej pracodawczyni. Z kolei Milly Alcock, kojarzona oczywiście z „Rodu smoka”, pokazuje zupełnie nową twarz - jako Simone nie ma w sobie dumy, jest za to pełna tłumionej złości, skrywanych lęków i nerwowych prób utrzymania pozorów kontroli. No i wreszcie Julianne Moore i jej Michaela: charyzmatyczna prawniczka, samozwańcza aktywistka i miłośniczka ptaków. Aktorka kroczy na granicy groteski i fascynującej manipulantki. To postać, którą można porównać z najciekawszymi kobiecymi antybohaterkami ostatnich lat. W ogóle bohaterkom „Syren” trzeba oddać, że są odpowiednio złożone; ich charaktery to suma przeżyć, traum i innych problemów psychicznych, oczekiwań, wpływów środowiska i najbliższego otoczenia - i tak dalej. Ukłony dla piszących je scenarzystów.



Fikcyjna wyspa to nie tylko tło estetyczne - to dziwaczny świat, który funkcjonuje według własnych reguł, oderwany od rzeczywistości, podobnie zresztą jak mentalność osób podobnych do Michaeli. Twórcy kreują przestrzeń, która ułatwia poczucie zanurzenia się w oceanie psychologicznej manipulacji i podkreśla emocjonalne skutki bliskości, zależności. Doskonała otoczka dla tej osobliwej relacji między Michaelą a Simone - z całym tym wspólnym pisaniem erotycznych SMS-ów, spaniem w jednym łóżku, żuciem wyżutej gumy czy ślepą lojalnością. Ten obraz skutecznie dopełnia atmosferę niepokoju, podbija chęć wyrażenia sprzeciwu. Prawdziwy quiet horror.