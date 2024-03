„Szogun” – ile odcinków liczy serial Disneya?

Serial „Szogun” bazuje na powieści Jamesa Clavella z 1975 roku. Nie jest to pierwsza próba wiernego odwzorowania literackiego pierwowzoru. Jednak twórcom (Rachelowi Kondowi i Justinowi Marksowi) dopiero teraz udało się perfekcyjnie zekranizować historię, która rozgrywa się w 1600 roku, u progu wojny domowej. W małej japońskiej wiosce rybackiej odnaleziony zostaje tajemniczy europejski okręt. Jednym z jego pasażerów jest John Blackthorne (Cosmo Jarvis), angielski żeglarz, który znalazł się na obcej dla niego ziemi przypadkowo, w najgorszym możliwym momencie. Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) aktualnie walczy o życie ze sprzymierzonymi przeciwko niemu wrogami z Rady Regentów. Ich losy zostają złączone przez postać Mariko (Anna Sawai) – tłumaczki i ostatniej przedstawicielki podupadłego rodu. Serial „Szogun” idealnie reprezentuje wiarygodność i zgodność historyczno-kulturową, co widoczne jest w każdym najmniejszym szczególe, nawet w elementach kostiumów czy fryzurach.



Kolejne odcinki tej produkcji pojawiają się co tydzień na platformie Disney+.