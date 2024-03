Przeszłam osobisty rozwój dzięki temu serialowi Disneya. Zadziało się tu coś pięknego

Na samym początku serial „Jeszcze będzie dobrze” może wydać się lekko przytłaczający. Już od pierwszych scen mamy do czynienia ze starciem skrajnie różnych charakterów. Tak to już bywa w rodzinie, prawda? Każdy ma coś do dodania, wypowiada się na pewne tematy pomimo tego, że nikt o tą opinię nie prosił. Niektórzy starają się funkcjonować w miarę normalnie, zachowując bezpieczny dystans do trudniejszych pod względem emocjonalnym rozmów. Inni z kolei, mniej lub bardziej świadomie, ubiegają się o atencję i stosowanie się do udzielanych przez nich rad. Rodzi się ogromne zamieszanie, które zdecydowanie nie pomaga w tak strasznej sytuacji. Na szczęście tytuł nie daje tego aż tak bardzo odczuć. Idealnie skupia uwagę na losach poszczególnych jednostek, starając się zachować płynność historii. Trzeba przyznać, że przy obranej formie naprawdę ciężko jest nie stworzyć wrażenia chaosu. A jak wiadomo, gdy widz gubi się w opowieści pomimo usilnych prób łączenia wątków na własną rękę, szybko zniechęci się do danego tytułu. W przypadku „Jeszcze będzie dobrze” takie ryzyko nie występuje.



Owszem, jest to obraz przedstawiający kilka skrajnie różnych osobowości. Wśród nich znajdą się osoby o bardzo twardym charakterze, przekonane o własnej wartości, ale pojawią się też jednostki bardziej skryte, chowające swoje prawdziwe „ja” pod maską lekkiego uśmiechu i nieświadomości. Mimo tego nie czuć przesytu. Serialowa bateria socjalna nie zostaje wyczerpana. Wśród przedstawionych bohaterów bardzo łatwo jest znaleźć sobie swoich ulubieńców, ale też wkurzać się z powodu poczynań osób, które powiedzmy, że przypadły do gustu nieco mniej. Jedno trzeba przyznać – „Jeszcze będzie dobrze” to produkcja niesamowicie angażująca. Oglądając ją czujemy się bardziej jak uczestnicy ekranowych wydarzeń niż bierni obserwatorzy. Jeżeli znajdą się tutaj osoby, które lubią posiadać z konkretnym tytułem emocjonalną więź, to jest to propozycja idealna dla was.



„Jeszcze będzie dobrze” to nie oklepana historia o cierpieniu. Nie ma co liczyć na to, że będziemy świadkami potoków łez, krzyków rozpaczy czy scen rodem z filmu „Słodki listopad”. Francuski serial jest idealnym przykładem na to, że przy odrobinie chęci można efektywnie przedstawić naprawdę silne emocje w delikatny i stonowany sposób. Jest to tytuł racjonalny i wzbudzający skrajne odczucia jednocześnie. Może to zasługa konstrukcji samej w sobie, może artystycznej wizji twórczyni (Camille de Castelnau), może świetnej gry aktorskiej. A może wszystkiego na raz. Nie warto skupiać się na docieraniu do źródła. Lepiej jest otworzyć się na przeżycia i chłonąć je tak długo, jak tylko jest nam dane. Z tą historią trzeba płynąć. Ramię w ramię.