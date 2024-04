Już za chwilę finał „Szoguna”. Co przyniesie nam ostatni odcinek serialu i na jakie pytania odpowie?

Można odnieść wrażenie, że w serialu nie wydarzyło się jak do tej pory nic wielce spektakularnego. Jest to jednak mylne odczucie. „Szogun” z założenia jest produkcją bardzo ciężką, skupioną na cichej wojnie politycznej. Jej głównym założeniem nigdy nie było ukazanie na ekranie licznych krwawych bitew, jawnych knowań czy brutalnych, pełnych agresji starć. Tutaj nawet emocje trzymane są na smyczy. Bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu widzowie otrzymują wyjątkowe doznania serialowe. Zamiast nieprzemyślanych, często spontanicznych działań bohaterów, dostają postacie opanowane, myślące taktycznie, a przede wszystkim kierujące się konkretnymi zasadami. Może poza jedną jednostką, ale jak wiadomo, nie skończyła ona w ostatecznym rozrachunku zbyt dobrze. W tym serialu liczy się głównie realizm. Nie tylko w odniesieniu do pierwowzoru literackiego, ale też faktycznych wydarzeń historycznych. Twórcom perfekcyjnie udaje się oddać uczucie oczekiwania. Prezentowany w tytule konflikt trwa bardzo długo, a razem z nim wzrasta frustracja. Jednak każdy niewłaściwy ruch może mieć tragiczne skutki. Taktyka bitewna to nie tylko rozstawianie pionków na mapie, to też konkretne słowa, kierowane do danych osób, przekazy podprogowe oraz liczne poświęcenia, o których lepiej później nie wspominać. Serialowa całość jest więc ciężka, mroczna i do niczego się nie przywiązuje. Czy finał będzie inny? Tego jeszcze nie wiadomo, ale warto prześledzić, co wydarzyło się do tej pory.