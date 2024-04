Takiej zdrady jeszcze w „Szogunie” nie było. 7. odcinek serialu odbiera wszelkie nadzieje na dobre zakończenie

W siódmym epizodzie serialu nie uświadczymy zbyt wielu wątków miłosnych, przynajmniej nie w takiej formie, jak do tej pory. John po raz kolejny zwraca się z pewną prośbą do Toranagi. Tym razem jednak chce dowodzić artylerią podczas walki. Zazwyczaj buntował się przeciwko temu, co działo się wokół niego. Starał się wyrażać własne zdanie na większość tematów. Podczas tego konkretnego spotkania obrał inną taktykę. Mówi lordowi, że chce odwdzięczyć się za wszystkie otrzymane dary w należyty sposób. Ofiaruje mu siebie i swoje doświadczenie. Można nawet stwierdzić, że John chce go jakkolwiek ugłaskać. Wszelkie próby kończą się fiaskiem. Toranaga ma na głowie inne zmartwienia i jest zmęczony ciągłym wysłuchiwaniem barbarzyńcy. Jednakże John nie ma zamiaru odpuścić. Po cichu obmyśla taktyki i realnie chce pomóc w politycznym sporze. Denerwuje się, że nikt nie chce wziąć jego uwag na poważnie, a są one naprawdę trafne. Wszystko leży w rękach lorda, to on musi wydać ostateczny rozkaz. Anjin wie, że niczego sam nie wskóra.



Trzeba przyznać, że Anglik coraz bardziej przynależy do grupy. Dlatego też tak denerwuje się, gdy pod koniec odcinka Toranaga na oczach poddanych ogłasza swoją kapitulację. Przestaje przejmować się tym, co wypada, a co nie. John wstaje z krzesła i ogłasza, że Toranaga jest tchórzem, a jego ludzie przez to zginą. Opuszcza ostateczne posiedzenie pełen szczerego gniewu. Na odchodne zwrócił się bezpośrednio do syna Toranagi. Można przypuszczać, że chciał go w ten sposób zmusić do działania. Jeżeli taki miał zamiar, to niestety mu się udało. Yoshii postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość i przeprowadza zamach na życie zdradzieckiego brata ojca. Saeki jest w trakcie intymnego spotkania z kurtyzaną, gdy Yoshii rzuca się na niego z bronią w ręku. Od początku widać było, że syn Toranagi działa impulsywnie i dość nierozważnie. To młody chłopak, dość nieporadny, ale na swój sposób uroczy. Nie miał zbyt dużych szans na przetrwanie w tym bezlitosnym świecie. Umiera tak naprawdę przez własną głupotę. Był tak bardzo skupiony na tym, żeby zabić wuja, że nie rozglądał się dookoła. Dosłownie, ponieważ poślizgnął się na mokrym materiale i uderzył głową o ostrą krawędź kamienia. Tak kończy się historia młodego, niezdarnego samuraja.



W 7. odcinku serialu „Szogun” bardzo mocno dostaje się Toranadze. Jego autorytet upada, umiera mu syn, a na dodatek oddał się w ręce wroga. W tym całym chaosie robi jednak coś dobrego – poniekąd ratuje życie Mariko. Mąż tłumaczki prosi lorda o pozwolenie na zabicie Johna. Twierdzi, że wszedł on w zbyt bliskie relacje z jego żoną i chce położyć temu kres. Zgodnie z tradycją oznaczałoby to także, że Mariko jest tak samo winna, więc też powinna umrzeć. Toranaga wprost pyta, czy tłumaczka, według męża, również ponosi za to odpowiedzialność. Mężczyzna nie może jednak zmusić się do tego, by ja oskarżyć. Mariko wychodzi z całej sytuacji bez szwanku, tym samym John też jest bezpieczny. Przynajmniej tyle dobrego zadziało się w najnowszym epizodzie.



Co przyniesie kolejny odcinek serialu „Szogun”? W tym momencie naprawdę ciężko jest cokolwiek przewidzieć. Osobiście mam nadzieję, że śmierć syna zmobilizuje Toranagę do podjęcia walki, chociaż nikt nigdy nie powinien tracić życia w imię idei innego człowieka.



Serial „Szogun” można obejrzeć na platformie Disney+.