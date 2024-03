6. odcinek „Szoguna” to emocjonalny rollercoaster. Wojna jeszcze się nie zaczęła, a są już pierwsze ofiary

Tak też się dzieje. Mariko nie może przeciwstawić się rozkazom Pana, który zażądał również tego, aby kobieta udała się na to intymne spotkanie razem z Anjinem. Miała oczywiście pojawić się tam w roli tłumaczki, jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że chodzi o coś zupełnie innego. To nietypowe wydarzenie miało poniekąd zniechęcić Mariko do bliższych kontaktów z Johnem. Dobitnie pokazać jej, że ma jedno zadanie i tylko ono powinno się dla niej liczyć. Może nawet obrzydzić jej w pewien sposób Anjina? Można się tylko domyślać, ale ogląda się to naprawdę wyjątkowo niezręcznie. W tym miejscu warto wyróżnić jedną, bardzo umiejętnie skonstruowaną scenę. Otóż Lady Kiku, czyli najlepsza w Krainie kurtyzana, opowiada Anjinowi, na czym faktycznie polegają oferowane przez nią usługi. Przedstawia je jako doświadczenie czysto duchowe. Zaznacza, że jej klienci nie szukają jedynie przyjemności cielesnej, ale przede wszystkim ucieczki, dla własnej świadomości, od przytłaczającej rzeczywistości. Używa przy tym bardzo sensualnym, wręcz namacalnych określeń. Lady Kiku siada za plecami Mariko, co sprawia, że schodzi z linii wzroku Johna. Mariko tłumaczy każde jej słowo na język zrozumiały dla mężczyzny, podczas gdy on może patrzeć jedynie na nią. Wydawać mogłoby się więc, że to właśnie jego zakazana ukochana mówi do niego w ten bardzo intymny i mocno sugestywny sposób. Trzeba przyznać, że Kiku obrała skuteczną taktykę. Szybko domyśliła się, że między tą dwójką jest jakieś głębsze uczucie i samodzielnie raczej niewiele zdziała. Jest to wspaniale poprowadzona scena. Sprawia, że cała sytuacja z niezręcznej staje się bardzo sensualną i elektryzującą. Ostatecznie nie wiadomo, czy doszło do fizycznego stosunku seksualnego Lady Kiku i Johna. „Szogun” uwielbia takie niedopowiedzenia i my również.