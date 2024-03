Nowy "Szogun" jest świetny, ale serial z 1980 r. również rozkładał na łopatki. Jak wypada po latach?

Wiadomo: różnice wizualne i estetyczne rzucają się w oczy jako pierwsze. Starszy serial wciąż prezentuje się naprawdę dobrze, ale nie jest wolny od błędów i wpadek (tu widać skrawek stanika u jednej postaci, gdzie indziej ślad po samolocie, w innym miejscu - odbicie śmigłowca), których ustrzegła się nowsza wersja. Współczesna propozycja charakteryzuje się też niebieskawym filtrem, mroczniejszą atmosferą oraz - przede wszystkim - zdecydowanie bardziej skrupulatną dbałością o historyczną i kulturową wiarygodność.



Nowy „Szogun” szczyci się scenografią, charakteryzacją i ogólną jakością wizualnej oprawy. Jego wysoki budżet jest widoczny, w związku z czym siłą rzeczy mamy tu wrażenie obcowania z epicką, pełną rozmachu produkcją godną kina - serial z lat 80. nie miał prawa prezentować się tak dobrze i przekonująco. Propozycja Disneya oferuje też widzom prawdziwego ducha i perspektywę Kraju Wschodzącego Słońca. Podobno nowy „Szogun” zawdzięcza to aktorowi Hiroyukiemu Sanadzie (wybitna kreacja Yoshii Toranagi), który miał stwierdzić, że naoglądał się już błędów popełnionych przez Hollywood w portretowaniu jego kultury i ma tego dość. Pozwolono mu zatem osobiście dopilnować, by tego typu wpadki nie zagościły serialu - artysta zaangażował do pracy przy nim językowych doradców, tłumaczy, historyków i scenografów oraz japońską producentkę, którzy wraz z nim doglądali każdego szczegółu. Elementy scenografii, kostiumy, fryzury, wszystkie drobiazgi wpływające na wiarygodność i zgodność historyczno-kulturową, to ich zasługa.



Starszemu „Szogunowi” trzeba oddać, że nawet dziś broni się aktorstwem - Richard Chamberlain w głównej roli oddał ciekawską, brawurową naturę odkrywcy. Podobnie drugi plan: gwiazdy kina japońskiego (w tym Toshiro Mifune znany z występów u Akiry Kurosawy) są przekonujący, czasem niepokojący, innym razem zaskakująco powściągliwi i zniuansowani.



Trzeba również przyznać, że twórcy starali się, jak mogli, by relatywnie rzetelnie odwzorować realia feudalnej Japonii, zręcznie kreśląc obyczajowe różnice, które dzieliły ten kraj i Europę. Podobnie jak nowy twór, również i wtedy zderzenie kultur zobrazowano na bazie odmiennego podejścia do życia, śmierci, losu, miłości czy cielesności w sensie ogólnym. Nie jest to poziom tej precyzji, co w przypadku pochylania się nad każdym kostiumowym szczegółem u Disneya, ale i tak niewiele można starszej produkcji na tym polu zarzucić. Ciekawym zabiegiem była rezygnacja z tłumaczenia japońskich dialogów - twórcy chcieli, by zachodni odbiorca czuł się równie zagubiony, jak Blackthorne. Rodowici Japończycy wygłaszają zdania poprawiane przez specjalistów tak, by lepiej pasowały do epoki.