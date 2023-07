Pojawił się zwiastun nowego serialu twórcy "Yellowstone". Jeszcze w tym roku zadebiutuje na SkyShowtime

Chociaż samo "Yellowstone" dobiega końca, jego uniwersum ciągle się powiększa. Dostaliśmy już dwa prequele pod postacią "1883" i "1923", a przecież wiadomo, że saga rodziny Duttonów na tym się nie skończy, bo zapowiedziano już kolejne spin-offy. Taylor Sheridan nie wie, co to odpoczynek i cały czas atakuje nas nowymi tytułami - nie tylko powiązanymi z jego flagowym projektem. Starczy przecież w tym kontekście wspomnieć dostępne na SkyShowtime "Mayor of Kingstown" czy "Tulsa King".



Jeszcze w tym roku do pokaźnej biblioteki seriali Taylora Sheridana na SkyShowtime dołączy "Special Ops: Lioness". Szpiegowska opowieść oparta jest na prawdziwym programie CIA i śledzi losy Cruz Manuelos - młodej żołnierki marines, która zostaje zwerbowana do zespołu mającego zniszczyć groźną organizację terrorystyczną od wewnątrz. Udostępniony właśnie zwiastun potwierdza, że jest na co czekać.



