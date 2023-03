Obejrzałem ten serial na SkyShowtime i już wiem, dlaczego Amerykanie tak uwielbiają jego uniwersum

Po seansie "1883" już rozumiem, czemu widzowie ze Stanów Zjednoczonych pokochali uniwersum "Yellowstone" tak bardzo, że jego twórcy otrzymali mandat do nie tylko wieloletniego kontynuowania serialu głównego, ale też realizacji jego dwóch prequeli. To serial na wskroś amerykański, który dotyka tematów fundamentalnych dla społeczeństwa USA. A skoro odpowiada za niego Taylor Sheridan, robi to na swój, specyficzny sposób.



Sheridanowi daleko do piewcy amerykańskiego stylu życia. On woli wywlekać na wierzch jego flaki, analizować mity, na jakich się opiera. Spogląda na nie krytycznym okiem, rozkładając jednocześnie na części pierwsze. Często jest to powodem niezrozumienia ze strony odbiorców. "Yellowstone" przyciąga bowiem widzów o konserwatywnych poglądach, co nie do końca jest w smak twórcy, któremu niecenzuralnymi słowami zdarzało się określać byłego prezydenta USA Donalda Trumpa.



