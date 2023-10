Team X kasuje filmy na potęgę. Na ich kanale została zaledwie garść

Kanał @TEAMXOFICJALNIEE wciąż ma ponad 1 mln subskrypcji, ale widzowie nie mają już czego na nim szukać - no chyba, że mają ochotę wrócić do klipów Natsu czy Leksia. Stopniowe czyszczenie śladów, o którym pisaliśmy wczoraj, ewidentnie przybrało na sile. Co więcej, internauci zaobserwowali również poważne problemy z działaniem strony internetowej wspomnianej agencji Spotlight, która nadzoruje Team X - po wejściu tam użytkownikom wyświetlał się bowiem błąd. Przyczyny awarii pozostają nieznane, jednak w chwili pisania tego tekstu próba odpalenia serwisu zakończyła się powodzeniem.



Przypomnijmy, że w tym tygodniu z sieci drogerii Rossmann zniknęły również kosmetyki sygnowane marką Team X. Wygląda na to, że skandal Pandora Gate, którym zajęła się już prokuratura, boleśnie odbija się na całej formacji, a konsekwencji może być znacznie więcej.