Partnerka Marcina Dubiela zabrała głos. Natsu: "Ostatnie dni to bardzo dużo złej energii"

Ten wątek rozpocznę i zakończę prośbą - jest to dla mnie bardzo wrażliwy i szczególnie prywatny temat. W związku z tym chciałabym zostawić go dla siebie i prosić Was o uszanowanie mojej decyzji. Ostatnie dni to bardzo dużo złej energii, skupionej wokół mojego życia prywatnego. Powoduje to, że nie jestem w stanie normalnie funkcjonować.