Polsat Box Go zaleje was premierami kinowych hitów. Wśród nowości oscarowy "Wieloryb"

Polsat Box Go nie pozwoli nudzić się swoim użytkownikom. Z jednej strony kibice dostają dostęp do wielu interesujących wydarzeń sportowych, a z drugiej - kinomaniacy atakowani są kolejnymi hitami. Jeden z nich właśnie zawitał do serwisu. I warto zwrócić na niego uwagę, bo to w końcu film oscarowy. Amerykańska Akademia doceniła "Wieloryba" za charakteryzację i fryzury oraz nagrodziła kreację Brendana Frasera, który na ekranie wyciska łzy z oczu największych nawet twardzieli.



"Wieloryb" Darrena Aronofsky'ego to nie jedyna propozycja dla miłośników dobrego kina, jaka w maju trafiła już na Polsat Box Go. Użytkownicy platformy powinni się też zainteresować "Śubukiem". To uhonorowany Orłem (polskim Oscarem) film o matce autystycznego chłopca, która mierzy się z biurokracją i ludzką bezdusznością. Warto dodać, że produkcja inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami.



