„The Boys: "ile odcinków liczy 4. sezon? Kiedy premiera kolejnego epizodu?

Przypomnijmy, że serial „The Boys” opowiada o tytułowej grupie „chłopaków”, którzy postanawiają walczyć z supkami – superbohaterami, którym wydaje się, że nie obwiązują ich prawa ludzkie. Deprawacja to tylko czubek góry lodowej ich przewin, bo na straży ich bezkarności stoi korporacja zła do szpiku kości, niby ze złej bajki. „The Boys” to jednak nie tylko akcja i satyra, to również serial wulgarny, przekraczający granicę tego, co można pokazać w „telewizji”. Jest on skierowany do osób z mocnymi żołądkami.