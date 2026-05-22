Gdzie była Maeve, gdy Homelander dostawał baty? Wyjaśnia twórca The Boys

Chyba żadna z dotychczasowych odsłon „The Boys” nie spolaryzowała widowni tak bardzo, jak ta ostatnia. Niestety, nawet ci więksi entuzjaści zgadzają się, że o ile niektóre momenty kulminacji okazały się warte tego oczekiwania, tak pod innymi względami zakończenie nie spełniło pokładanych w nim nadziei. Dyskusje wciąż trwają.



Jedną z kwestii, o które spiera się widownia, jest pytanie: czy finałowy epizod, „Blood and Bone”, powinien zafundować nam cameo Queen Maeve (w tej roli Dominique McElligott) - jednej z oryginalnych członkiń Siódemki i drugiej najpotężniejszej superbohaterki w drużynie zaraz po psychopatycznym Homelanderze?



W rozmowie z „Gold Derpy” Kripke wyjaśnił, dlaczego do tego nie doszło. Przyczyna okazuje się kompletnie niezależna od niego.

The Boys: finał bez Maeve. Dlaczego?

Bardzo chciałem, żeby Maeve wróciła. Rozmawiałem nawet z Dom. Nadal czasem piszemy do siebie maile. Ale ona właściwie wycofała się z aktorstwa i jej grafik po prostu na to nie pozwolił. To była całkowicie przyjazna i bezproblemowa sytuacja. Spytałem: „Czy gdybyśmy coś napisali, chciałabyś wrócić?”, a ona odpowiedziała: „Trochę już od tego odeszłam, jestem zajęta i niestety nie dam rady, ale przekaż wszystkim wyrazy sympatii”. I właściwie na tym się skończyło.

Ostatni raz widzieliśmy Maeve w trzecim sezonie, kiedy połączyła siły z Chłopakami, by powstrzymać coraz bardziej niestabilnego Homelandera. W finale tamtej serii niemal zginęła, rzucając się przez okno Vought Tower wraz z Soldier Boyem, przyjmując na siebie uderzenie jednej z jego radioaktywnych eksplozji. Wybuch odebrał jej moce, ale później dowiedzieliśmy się, że zachowała ich tyle, by przeżyć upadek. Straciła też oko; ostatecznie zniknęła z życia publicznego, wybierając spokojną egzystencję z ukochaną Eleną, z dala od wielkich wydarzeń i całego tego konfliktu.

A zatem nawet gdyby wróciła, siłą rzeczy nie mogłaby odegrać większej roli w walce z Homelanderem. Mimo to jej obecność - w ramach krótkiego pożegnania - mogłaby być miłym akcentem, tym bardziej, że w pierwszych seriach była tak ważną postacią. Skoro jednak artystka wycofała się z branży, temat można było uznać za zamknięty.



Mimo tego, postać jest przywołana w finale. Starlight wspomina o niej w jednej ze scen, przypominając, jak zgorzkniała i cyniczna była na początku serialu. Przyznaje też, że sama obiecywała sobie, iż nigdy się taka nie stanie - i że z czasem poniosła w tej walce porażkę. Wydaje się jednak, że ostatecznie obie bohaterki przezwyciężyły cynizm i dotarły do dobrego miejsca.

Michał Jarecki 22.05.2026 11:56

