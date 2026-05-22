Pasja 2 opóźniona. Kiedy trafi do kin?

"Pasja" to prawdopodobnie jeden z najsłynniejszych filmów całego XXI wieku. Umówmy się - aż tak dużo wysokobudżetowych filmów o Jezusie nie ma, a Mel Gibson, swoją bezkompromisową i intensywną wizją zrobił wiele, by zapisać się w głowach wielu widzów - zwłaszcza tych wierzących. Pewnym szokiem była dla tej (i szerszej też) publiki z pewnością zapowiedź, że reżyser aktywnie pracuje nad drugą częścią "Pasji", którą zamierza rozbić na dwa filmy.

Wielki powrót Mela Gibsona opóźniony. Pasja 2 wyjdzie później

Początkowo wydawało się, że powrót Gibsona do świata Jezusa Chrystusa będzie trudniejszy - z uczestnictwa w nowym projekcie zrezygnowali m.in. Jim Caviezel (odtwórca tej roli), Francesco de Vito (Piotr), nie zobaczymy też ponownie Moniki Bellucci jako Marii Magdaleny. Reżyser zmuszony był dokonać recastu tych postaci, w związku z czym w powyższych trzech rolach zobaczymy kolejno: Jaakko Ohtonena, Pier Luigiego Pasino oraz Kasię Smutniak. W Piłata wcieli się zaś Riccardo Scamarcio ("Duchy w w Wenecji")

"Pasja 2", której oficjalna nazwa to "The Resurrection of the Christ", pierwotnie miała zaplanowane wejście na ekran 26 marca 2027 roku - w Wielki Piątek, zaś trzecia i finałowa część trylogii dokładnie 40 dni później, tj. 6 maja 2027 roku. Miała, ponieważ żaden z tych terminów nie jest już aktualny. Bezpośredni sequel "Pasji" trafi do kin 6 maja 2027 roku, a zatem nieznacznie później, niż planowano. Dużo większe opóźnienie dotyczy ostatniej części serii - nazwijmy ją "Pasją 3". Ta wejdzie na ekran ponad rok po planowanej premierze, bowiem dopiero 25 maja 2028 roku.

Poniżej można zobaczyć pierwsze zdjęcie z nowego filmu, na którym widoczny jest Jaakko Ohtonen w roli Jezusa:

World of Reel poinformowało dodatkowo o kilku interesujących szczegółach wokół nadchodzącego powrotu Gibsona do świata "Pasji". Zdjęcia do niego zostały zakończone, nowym operatorem filmu został Robrecht Heyvaert ("Steve", "Bad Boys: Ride or Die"), a jeśli chodzi o kwestie języka, tu reżyser rzekomo poszedł na ustępstwa wobec szerokiej publiczności - dialogi mają być bowiem wypowiadane nie po aramejsku czy hebrajsku, a po angielsku.

Pasja 2 - obsada filmu

Jaakko Ohtonen jako Jezus

jako Jezus Mariela Garriga jako Maria Magdalena

jako Maria Magdalena Kasia Smutniak jako Maryja

jako Maryja Pier Luigi Pasino jako Piotr

jako Piotr Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat

jako Poncjusz Piłat Rupert Everett jako Abraham

Adam Kudyba 22.05.2026 09:58

