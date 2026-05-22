Pasja 2 opóźniona. Kiedy trafi do kin?
Gdy jakiś czas temu potwierdziło się, że Mel Gibson pracuje nad kolejnymi rozdziałami legendarnej już "Pasji", wzbudziło to naraz zdziwienie i zainteresowanie. Do sieci trafiły zdjęcia ujawniające wizerunek "nowego" Jezusa, ale pojawiły się również wiadomości, które mogą rozczarować fanów - filmy trafią do kin później, niż zapowiadano.
"Pasja" to prawdopodobnie jeden z najsłynniejszych filmów całego XXI wieku. Umówmy się - aż tak dużo wysokobudżetowych filmów o Jezusie nie ma, a Mel Gibson, swoją bezkompromisową i intensywną wizją zrobił wiele, by zapisać się w głowach wielu widzów - zwłaszcza tych wierzących. Pewnym szokiem była dla tej (i szerszej też) publiki z pewnością zapowiedź, że reżyser aktywnie pracuje nad drugą częścią "Pasji", którą zamierza rozbić na dwa filmy.
Początkowo wydawało się, że powrót Gibsona do świata Jezusa Chrystusa będzie trudniejszy - z uczestnictwa w nowym projekcie zrezygnowali m.in. Jim Caviezel (odtwórca tej roli), Francesco de Vito (Piotr), nie zobaczymy też ponownie Moniki Bellucci jako Marii Magdaleny. Reżyser zmuszony był dokonać recastu tych postaci, w związku z czym w powyższych trzech rolach zobaczymy kolejno: Jaakko Ohtonena, Pier Luigiego Pasino oraz Kasię Smutniak. W Piłata wcieli się zaś Riccardo Scamarcio ("Duchy w w Wenecji")
"Pasja 2", której oficjalna nazwa to "The Resurrection of the Christ", pierwotnie miała zaplanowane wejście na ekran 26 marca 2027 roku - w Wielki Piątek, zaś trzecia i finałowa część trylogii dokładnie 40 dni później, tj. 6 maja 2027 roku. Miała, ponieważ żaden z tych terminów nie jest już aktualny. Bezpośredni sequel "Pasji" trafi do kin 6 maja 2027 roku, a zatem nieznacznie później, niż planowano. Dużo większe opóźnienie dotyczy ostatniej części serii - nazwijmy ją "Pasją 3". Ta wejdzie na ekran ponad rok po planowanej premierze, bowiem dopiero 25 maja 2028 roku.
Poniżej można zobaczyć pierwsze zdjęcie z nowego filmu, na którym widoczny jest Jaakko Ohtonen w roli Jezusa:
World of Reel poinformowało dodatkowo o kilku interesujących szczegółach wokół nadchodzącego powrotu Gibsona do świata "Pasji". Zdjęcia do niego zostały zakończone, nowym operatorem filmu został Robrecht Heyvaert ("Steve", "Bad Boys: Ride or Die"), a jeśli chodzi o kwestie języka, tu reżyser rzekomo poszedł na ustępstwa wobec szerokiej publiczności - dialogi mają być bowiem wypowiadane nie po aramejsku czy hebrajsku, a po angielsku.
Pasja 2 - obsada filmu
- Jaakko Ohtonen jako Jezus
- Mariela Garriga jako Maria Magdalena
- Kasia Smutniak jako Maryja
- Pier Luigi Pasino jako Piotr
- Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat
- Rupert Everett jako Abraham
