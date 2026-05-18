Pierwsze wydanie Pottera kosztowało grosze. Teraz dostaniesz za nie krocie

Ładowanie...

Warto robić porządki w miejscach, gdzie nie zaglądało się od lat, bo można się bardzo zaskoczyć. Taki szok z pewnością przeżyła Katrina McNichol, 53-letnia recenzentka książek, która właśnie podczas sprzątania strychu odnalazła nigdy nie otwarty egzemplarz powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Kobieta zupełnie zapomniała, że w jej domu w Edynburgu kryje się prawdziwy skarb, który kiedyś był wart kilka funtów. Teraz, kiedy wiadomo już, że trafi na aukcję, może osiągnąć cenę nawet do 10 tys. funtów.

REKLAMA

Pierwszy egzemplarz książki Harry Potter i Kamień Filozoficzny trafi na aukcję

Historia pierwszego egzemplarza "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" McNichol jest bardzo ciekawa. Kobieta otrzymała powieść pod koniec lat 90., kiedy pracowała jako recenzentka książek w Szkocji. Trafiło do niej wówczas sporo tytułów i nie miała możliwości przeczytać ich wszystkich. W tej puli znalazł się właśnie "Kamień Filozoficzny", w związku z czym McNichol po prostu schowała nieotwartą powieść, która przez lata jeździła z nią z domu do domu, aż w końcu odnalazła ją przypadkiem w swoim lofcie w Edynburgu.

Naprawdę zapomniałam o jego istnieniu. Kiedy 30 lat później natknęłam się na niego w pudełku, musiałam spojrzeć dwa razy. To było surrealistyczne - wspominała McNichol.

Pierwsze wydanie "Kamienia Filozoficznego" w 1997 roku kosztowało około 5 funtów (około 24 zł). Teraz, kiedy wiadomo już, że trafi na aukcję, może być warte od 7 do nawet 10 tys. funtów (od 34 do prawie 49 tys. zł).

REKLAMA

Wiele egzemplarzy krążyło wśród przyjaciół, było zgniecionych w szkolnych plecakach, poplamionych pomarańczowym sokiem i pokrytych bazgrołami, ale ten egzemplarz został doskonale zachowany w kapsule czasu. Jest w tak dobrym stanie, jak w dniu, w którym powstał - wyjaśnił Jim Spencer, dyrektor Rare Book Auctions.

Nienaruszone pierwsze wydanie powieści jest tak cenne nie tylko dlatego ze względu na to, jak popularna stała się ta franczyza. Jego wartość jest dziś tak duża, ponieważ wydawnictwo Bloomsbury wydało zaledwie 500 egzemplarzy w twardej oprawie i nieco ponad 5 tys. w miękkiej oprawie - nikt nie spodziewał się wówczas, że "Harry Potter" będzie tak popularny.

Dodatkowo ten konkretny egzemplarz zawiera błędy, które obecnie są u kolekcjonerów bardzo pożądane. Mowa tutaj o brakującym "o" w słowie "philosopher's" na tylnej okładce, a także odniesieniach do "Wizardry and Witchcraft" zamiast "Witchcraft and Wizardry".

Aukcja internetowa z limitowanym czasem trwania zakończy się 20 maja 2026 roku. Organizatorem jest firma Rare Book Auctions z siedzibą w Lichfield, będąca oddziałem Hansons Auctioneers.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 18.05.2026 13:19

Ładowanie...

REKLAMA