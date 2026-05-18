Dlaczego Jade został zabity przez mieszkańców? Stamtąd pokazuje, o co chodzi

Każdy, kto oglądał początki "Stamtąd", zapewne pamięta, jak Jade (David Alpay) był wkurzającą postacią. Powiem więcej - przez długi czas był dla mnie głównym kandydatem do tego, by zostać spałaszowanym przez potwory. Okazało się jednak, że jego przeznaczenie wygląda inaczej, a z czasem wyszło, że jest jedną z najciekawszych postaci serialu. Od gościa, który irytował swoim zachowaniem wszystkich, przeszedł transformację w bohatera, na którego barkach w znaczącym stopniu spoczywają losy miasteczka i jego mieszkańców. 5. odcinek jest kolejnym, bardzo silnym dowodem, który to potwierdza.

Sekret Jade'a i Tabithy zagrożony. Jego znaczenie dla fabuły urosło

Od finału 3. sezonu "Stamtąd" wiemy, że Jade i Tabitha pełnią w historii szczególną funkcję - oboje są kolejnymi wcieleniami postaci, które już wcześniej były uwięzione w miasteczku, próbowały uratować dzieci, lecz im się nie udało. W przypadku Jade'a jest to Christopher (mieszkaniec, który miał lalkę i kumplował się z Victorem), a Tabithy - Miranda, żona Henry'ego i matka Victora, która zginęła z ręki (a w zasadzie z zębów) Człowieka w Żółci. Nowy odcinek serialu nie tylko odsłania kolejne fabularne karty tego wątku, ale również pośrednio sugeruje, że liczba osób wiedzących o "przypadłości" bohaterów może się zwiększyć.

Większa część nowego epizodu kręci się wokół Jade'a, którego grzybkowy "trip" zaczyna działać, w związku z czym bohater rzeczywiście widzi nowe - i ważne - rzeczy. Ukazuje mu się m.in. zjawa przedstawiająca jego samego z czasów dzieciństwa, a także przerażający mężczyzna trzymający czaszkę pełną krwi. Wówczas chłopiec mówi Jade'owi, że "zobaczy rzeczy, których nie chce oglądać", a później, że "odpowiedzi, których szukał, będą bolesną prawdą".

O czym mowa? Jade dostrzega zjawy, które ukazywały mu się już wcześniej i niedługo później rozumie, czym one są - to jedne z jego poprzednich wcieleń. Szukając punktu stycznego orientuje się, że żadne z nich nie padło ofiarą potworów. Zjawa chłopca tłumaczy to następująco: "zawsze jest tak samo - gdy odkryją kim jesteś, że to ciebie wzywają dzieci, najpierw cię obwiniają, potem nienawidzą i zabijają". To bardzo ponury sygnał, który zdaje się mówić wprost - poprzednie wcielenia Jade'a doświadczyły tego samego co on, a na koniec stały się obiektem linczu, wykluczenia i samosądu ze strony reszty mieszkańców, by ostatecznie to z ich rąk stracić życie. Jest spore ryzyko, że taki los będzie czekał Jade'a, choć ostatnia scena, w której mówi "wiem, co mamy zrobić, by wrócić do domu, by uratować dzieci", sugeruje szansę na przełom.

Jade w obecnym wcieleniu wciąż żyje, choć możliwość zmiany tego stanu rzeczy jest coraz większa.

W tym samym czasie Tabitha wraz z Ethanem, Donną, Ellisem i dwójką mniej znanych mieszkańców próbuje przetrwać w lesie i dowiedzieć się, co jest w jeziorze. Ich oczom ukazują się dziwne, wielkie szmaciane lalki. Wówczas bohaterce stopniowo "odblokowuje się" pamięć - doznaje wizji, w której w dzieciństwie bawiła się nimi (w znacznie mniejszym rozmiarze), a gdy jej je wyrzucono, niedługo później ożyły. Tabitha uświadamia sobie, że to właśnie one im teraz zagrażają, co okazuje się prawdą - monstrualne lalki atakują ich chatkę, zabijają jednego z członków wyprawy.

Żywa pozostaje jednak Patty - jedna z dwójki nieznanych szerzej mieszkańców miasta, którzy udali się na wyprawę. Choć nie jest to podane wprost słownie, oglądając odcinek łatwo jest zrozumieć, że Patty, będąca poza "głównym kręgiem zaufania", jest de facto świadkiem, jak Tabitha poniekąd przyznaje się do swoich "powiązań" z miasteczkiem, do pewnych wyjątkowych mocy, których inni nie posiadają. Ta sytuacja może sprawić, że rola Jade'a i Tabithy przestanie być utrzymywana w tajemnicy, przez co zapanuje chaos, mieszkańcy miasteczka obrócą się ku sobie, wezmą oboje na celownik, a wypełnienie ponurego przeznaczenia przez Jade'a może nadejść szybciej, niż bohater zdąży wcielić w życie plan uratowania ludzi. A Człowiek w Żółci będzie na to patrzył z zadowoleniem.

Adam Kudyba 18.05.2026 12:36

