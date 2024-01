"The Marvels" to najnowszy film MCU (Kinowego Uniwersum Marvela), który okazał się przy okazji najgorzej zarabiającym obrazem w historii tego długiego superbohaterskiego cyklu. 2023 był dziwnym rokiem, w którym wiele pozornie wyczekiwanych blockbusterów odniosło komercyjną klęskę - z różnych powodów. Można jednak przypuszczać, że "The Marvels" będą cieszyć się większym powodzeniem w streamingu - wyprawa do kina na kolejną komiksową (i powszechnie krytykowaną) produkcję nie jest już może tak atrakcyjna, jak jeszcze kilka lat temu, ale za to niezobowiązujące odpalenie obrazu w domu do kolacji to inna kwestia. Przypomnę, że produkcja trafiła na ekrany kin 8 listopada 2023 roku.