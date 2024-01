Gdzie obejrzeć wszystkie filmy z serii "Akademia Pana Kleksa"?

I choć prawdopodobnie pokoleniu, które wychowało się na kultowej serii Krzysztofa Gradowskiego produkcja z Adą Niezgódką może nie przypaść do gustu, to najmłodsi, którzy pana Kleksa aż tak dobrze nie znają, mogą zainspirować się tytułem i wrócić do korzeni. Warto z pewnością ponownie sięgnąć po książkę Jana Brzechwy, ale również obejrzeć filmową trylogię i animację. Gdzie obejrzeć wszystkie tytuły? Sprawdzamy.