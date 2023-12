Gdzie obejrzeć "Czas krwawego księżyca" online? Film Martina Scorsesego jest już w VOD

Akcja filmu "Czas krwawego księżyca" rozgrywa się na początku XX wieku na terenie plemienia Osagów, gdzie zostały odkryte złota naftowej. Kiedy ółnocnoamerykańscy Indianie zostali właścicielami gigantycznej fortuny, szybko przyciągnęło to do miasta różnych "biznesmenów". Biali ludzie z wizjami oszałamiającego bogactwa wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, a w skrajnych przypadkach - uciekali się do morderstw członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek. I nie były to rzadkie przypadki.