Prezent od Prime Video. Miażdżący kinowy hit szturmuje serwis

Subskrybenci Prime Video mają się ostatnio dobrze. Wystarczy spojrzeć na listę TOP 10 najpopularniejszych filmów - „Crime 101”, „Anioł Stróż”, „Ballerina” czy „Wielki marsz” - platforma nie szczędzi widzom kinowych hitów. A teraz wpadł tam kolejny.



„The Smashing Machine” to jeden z najbardziej intrygujących zwrotów w karierze Dwayne Johnsona - projekt, w którym zrywa z wizerunkiem odtwarzającej tę samą rolę gwiazdy blockbusterów i kieruje się w stronę kina surowego i psychologicznie wymagającego. Film reżyseruje Benny Safdie (ten nieco mniej zdolny z braci Safdie od „Nieoszlifowanych diamentów”), co już samo w sobie sygnalizuje odejście od hollywoodzkiej przewidywalności na rzecz kina w zupełnie innym stylu.

The Smashing Machine już w Prime Video

Produkcja opowiada prawdziwą historię Marka Kerra - legendarnego zawodnika MMA i turniejów UFC z przełomu lat 90. i 2000., którego przydomek „The Smashing Machine” odnosił się do brutalnego, dominującego stylu walki. Film nie jest jednak klasycznym sportowym biopikiem o drodze na szczyt. Punkt ciężkości przesunięty jest na autodestrukcję - uzależnienie od środków przeciwbólowych, wyniszczające kontuzje, toksyczne relacje i psychiczne koszty funkcjonowania w ekstremalnym sporcie.

Dla Johnsona jest to zatem rola potencjalnie redefiniująca - fizyczna transformacja, praca nad akcentem i psychologiczną kruchością bohatera, która stoi w kontrze do jego dotychczasowych ekranowych wcieleń. W branży projekt odczytywany jest jako próba wejścia w rejestr, w który wcześniej wkroczył choćby Mickey Rourke w „Zapaśniku”.



Krytyka doceniła tę kreację - podobnie jak całą warstwę techniczną filmu. Najbardziej dyskusyjny okazał się scenariusz, choć koniec końców obraz zgarnął w większości pozytywne noty od widzów i krytyków. Tak czy siak - warto sprawdzić.

The Smashing Machine - obsada

Dwayne Johnson – Mark Kerr

Emily Blunt – Dawn Staples

Ryan Bader – Mark Coleman

Bas Rutten – gra samego siebie

Oleksandr Usyk – Igor Vovchanchyn

Lyndsey Gavin – Kelley Coleman

Zoe Kosovic – McKenzie Coleman

Satoshi Ishii – Enson Inoue

James Moontasri – Akira Shoji

Yoko Hamamura – Kazuyuki Fujita

Paul Lazenby – Hans Nijman

Andre Tricoteux – Paul Varelans

Whitney Moore – Jacqueline

Paul Cheng – Masaaki Satake

Stephen Quadros – gra samego siebie

Czytaj więcej w Spider's Web:

Michał Jarecki 05.04.2026 15:52

