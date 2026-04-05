Prezent od Prime Video. Miażdżący kinowy hit szturmuje serwis

Na Prime Video trafił właśnie kolejny głośny kinowy tytuł, który z miejsca przypuścił szturm na szczyt listy najchętniej oglądanych produkcji serwisu. Nic dziwnego: to zaskakująca, bodaj najlepsza w karierze rola popularnego gwiazdora. 

Michał Jarecki
the smashing machine co obejrzeć prime video
Subskrybenci Prime Video mają się ostatnio dobrze. Wystarczy spojrzeć na listę TOP 10 najpopularniejszych filmów - „Crime 101”, „Anioł Stróż”, „Ballerina” czy „Wielki marsz” - platforma nie szczędzi widzom kinowych hitów. A teraz wpadł tam kolejny.

„The Smashing Machine” to jeden z najbardziej intrygujących zwrotów w karierze Dwayne Johnsona - projekt, w którym zrywa z wizerunkiem odtwarzającej tę samą rolę gwiazdy blockbusterów i kieruje się w stronę kina surowego i psychologicznie wymagającego. Film reżyseruje Benny Safdie (ten nieco mniej zdolny z braci Safdie od „Nieoszlifowanych diamentów”), co już samo w sobie sygnalizuje odejście od hollywoodzkiej przewidywalności na rzecz kina w zupełnie innym stylu.

The Smashing Machine już w Prime Video

Produkcja opowiada prawdziwą historię Marka Kerra - legendarnego zawodnika MMA i turniejów UFC z przełomu lat 90. i 2000., którego przydomek „The Smashing Machine” odnosił się do brutalnego, dominującego stylu walki. Film nie jest jednak klasycznym sportowym biopikiem o drodze na szczyt. Punkt ciężkości przesunięty jest na autodestrukcję - uzależnienie od środków przeciwbólowych, wyniszczające kontuzje, toksyczne relacje i psychiczne koszty funkcjonowania w ekstremalnym sporcie.

Dla Johnsona jest to zatem rola potencjalnie redefiniująca - fizyczna transformacja, praca nad akcentem i psychologiczną kruchością bohatera, która stoi w kontrze do jego dotychczasowych ekranowych wcieleń. W branży projekt odczytywany jest jako próba wejścia w rejestr, w który wcześniej wkroczył choćby Mickey Rourke w „Zapaśniku”.

Krytyka doceniła tę kreację - podobnie jak całą warstwę techniczną filmu. Najbardziej dyskusyjny okazał się scenariusz, choć koniec końców obraz zgarnął w większości pozytywne noty od widzów i krytyków. Tak czy siak - warto sprawdzić.

The Smashing Machine - obsada

  • Dwayne Johnson – Mark Kerr
  • Emily Blunt – Dawn Staples
  • Ryan Bader – Mark Coleman
  • Bas Rutten – gra samego siebie
  • Oleksandr Usyk – Igor Vovchanchyn
  • Lyndsey Gavin – Kelley Coleman
  • Zoe Kosovic – McKenzie Coleman
  • Satoshi Ishii – Enson Inoue
  • James Moontasri – Akira Shoji
  • Yoko Hamamura – Kazuyuki Fujita
  • Paul Lazenby – Hans Nijman
  • Andre Tricoteux – Paul Varelans
  • Whitney Moore – Jacqueline
  • Paul Cheng – Masaaki Satake
  • Stephen Quadros – gra samego siebie
Michał Jarecki
05.04.2026 15:52
Tagi: Dwayne JohnsonPrime Video
