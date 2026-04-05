Jeden z najlepszych dreszczowców w historii wreszcie w HBO Max. Kino absolutne

Ładowanie...

W 1975 roku pan Steven Spielberg zrobił (nie pierwszy i nie ostatni) film, który na trwałe wpisał się w fundamenty współczesnej popkultury. To pozornie prosty thriller, opowiadający banalną historię: oto w nadmorskim kurorcie Amity dochodzi do serii brutalnych ataków rekina. Szeryf Martin Brody, oceanograf Hooper i łowca rekinów Quint podejmują desperacką próbę powstrzymania bestii. Ta fabularna rama, oparta na powieści Petera Benchleya, okazała się jednak bazą, na której zbudowano coś absolutnie wyjątkowego.



Nawet historia powstania „Szczęk” obrosła legendą: produkcja mierzyła się przecież z wielkim chaosem. Mechaniczny rekin, nazwany przez ekipę „Bruce”, notorycznie się psuł, zdjęcia się przeciągały, a budżet wymykał spod kontroli. Paradoksalnie to właśnie liczne ograniczenia wymusiły na Spielbergu rozwiązania, które dziś uchodzą w kinie za przełomowe. Zamiast nachalnie szczuć potworem, reżyser budował napięcie poprzez jego nieobecność - sugestię, montaż i dźwięk. Ikoniczny motyw muzyczny od Johna Williamsa, oparty w sporej mierze na dwóch naprzemiennych nutach, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych tematów w historii kina i do dziś funkcjonuje w kulturze popularnej jako dźwiękowy synonim nadciągającego zagrożenia.



„Szczęki” były przebłyskiem producenckiego geniuszu - i momentem przełomowym dla całego przemysłu filmowego. Film zapoczątkował erę blockbusterów: szerokiej dystrybucji, intensywnej kampanii marketingowej i poczucia obcowania z kinowym wydarzeniem, które ogląda się masowo. Sukces kasowy był bezprecedensowy, a widzowie ustawiali się w długich kolejkach.

REKLAMA

Szczęki - co obejrzeć w HBO Max?

Po premierze tytuł spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem widzów i dziennikarzy. Chwalono perfekcyjne tempo, dramaturgię i umiejętność budowania napięcia oraz reżyserski kunszt Spielberga. Jednocześnie pojawiały się głosy, że jest to bądź co bądź jedynie banalna rozrywka, thriller oparty na prostym lęku przed drapieżnikiem. Z czasem jednak percepcja uległa zmianie.



Współczesne analizy odczytują „Szczęki” m.in. jako studium zbiorowego strachu i mechanizmów wyparcia. Rekin jest postrzegany jako metafora niekontrolowanego, niedoprecyzowanego zagrożenia, które czai się na nas za rogiem, czyha na nas, skryte w codzienności, w otaczającej nas rzeczywistości. Kolejny przykład: burmistrz Amity, ignorujący niebezpieczeństwo, by wyssać jak najwięcej z sezonu turystycznego, to oczywisty symbol politycznej krótkowzroczności i kapitalistycznej logiki „zysk ponad bezpieczeństwo”. Z kolei postać Brody’ego, człowieka bojącego się wody, ma reprezentować konfrontację z własnymi lękami, konieczność „wyjścia ze strefy komfortu” - wejścia w przestrzeń, która nas przeraża. I tak dalej, i tak dalej.



Nie oszukujmy się jednak: fenomen „Szczęk” nie wynika z ciekawych społecznych czy psychologicznych kontekstów, a z kreatywnej konstrukcji opowieści i jeszcze bardziej kreatywnej, wybitnej jak na tamte czasy realizacji. To kino bezpretensjonalnie rozrywkowe, umiejętnie odwołujące się do pierwotnych instynktów.



Oczywiście w 2026 r. „Szczęki” momentami kłują w oczy sztucznością, a nawet bawią - widzimy budżetowe niedostatki, montażowe i reżyserskie sztuczki. Obraz trąci czasem myszką, ale w stopniu umożliwiającym satysfakcjonujący seans. Wciąż nie da się nie docenić pomysłowości i napięcia, które potrafi wcisnąć w fotel nawet teraz.



Słowem: film Spielberga naprawdę dobrze i elegancko się zestarzał. Warto do niego wrócić.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Michał Jarecki 05.04.2026 14:03

Ładowanie...