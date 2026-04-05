Kim jest Dominic McLaughlin? Nowy Harry Potter nie jest nowicjuszem

Powiedzmy sobie jasno: otrzymanie roli tak głośnej i kultowej jak Harry Potter, stanowi nie tylko gigantyczną szansę na rozwój kariery w świecie kina. To również spore zagrożenie wymagające psychicznej siły - młody aktor, wchodzący w buty swojego poprzednika, będzie regularnie do niego porównywany, "kontrolowany" przez bardzo wymagający i restrykcyjny fandom, nieraz zapewne mocno krytykowany, niezależnie od tego, jak będzie się starał. Głęboko wierzę, że Dominic McLaughlin wytrzyma presję, która z każdym rokiem będzie tylko rosnąć.

Dominic McLaughlin to nowy Harry Potter. Nie jest zupełnym nowicjuszem

Już w ubiegłym roku HBO Max oficjalnie ogłosiło większość nazwisk, które zobaczymy w "Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym" - pierwszym sezonie nowej, serialowej adaptacji przygód słynnego czarodzieja. Dominic McLaughlin został obsadzony jako tytułowy bohater, a w roli Rona i Hermiony zobaczymy Alastaira Stouta i Arabellę Stanton.

O ile poprzedni odtwórca roli Pottera pochodził z Anglii (a konkretniej Londynu), o tyle tym razem doszło do zmiany kraju - Dominic McLaughlin jest bowiem aktorem urodzonym w Szkocji. Podobnie jak Radcliffe, McLaughlin otrzymał rolę Harry'ego w wieku 11 lat. Ma już pewne zaplecze, jeśli chodzi o wykształcenie aktorskie - od kilku lat uczęszcza do Performance Academy Scotland. To teoria, ale jeśli chodzi o praktykę, młody aktor może się już pochwalić pewnymi osiągnięciami.

11-latek ma już na koncie skromne doświadczenie telewizyjne - wystąpił chociażby w transmitowanym na BBC, akcyjno-przygodowym serialu "Gifted", adaptacji powieści Marilyn Kaye. Jej bohaterowie to grupa nastolatków, która odkrywa, że posiada supermoce. McLaughlin wciela się tam w Martina, bohatera, który pojawia się we wszystkich epizodach. McLaughlin ma również za sobą debiut filmowy w produkcji zatytułowanej "Grow". To opowieść o farmerce Dinah, której siostrzenica, Charlie, potrafi telepatycznie komunikować się z roślinami i sprawiać, że rosną do ogromnych rozmiarów.

Dominicowi w tej produkcji przypadła rola Olivera Gregory'ego -przyznać trzeba, że jego ekranowe, starsze towarzystwo jest imponujące. W Dinah wciela się Golda Rosheuvel, którą wszyscy znamy z roli królowej Charlotty w Bridgertonach, a w roli Arlo można tam zobaczyć Nicka Frosta. To nazwisko jest szczególnie istotne - aktor bowiem dzieli ekran z McLaughlinem w serialu o Harrym Potterze, wcielając się w Rubeusa Hagrida. Jest możliwe, że już wówczas udało im się zbudować więź, która - miejmy nadzieję - zaprocentuje w serialu HBO Max. Według dostępnych informacji, ścieżki młodego aktora miały również przeciąć się na deskach teatru z legendarnym odtwórcą roli Voldemorta, Ralphem Fiennesem, w ramach spektaklu "Makbeta" wystawianego w Royal Highland Centre.

Choć już to stanowi naprawdę zacny background, jak na 11-letniego chłopaka, najważniejsze wyzwanie dopiero przed nim. McLaughlin z pewnością wie jednak, że może liczyć na wsparcie człowieka, który był w tym samym miejscu co on - mowa oczywiście o Danielu Radcliffie. W ubiegłym roku świat obiegła informacja, że po obsadzeniu Dominica w roli Harry'ego, pierwszy odtwórca tej roli zdecydował się napisać do niego list, poprzez który chciał się skontaktować ze swoim następcą, życzyć mu powodzenia i tego, by uczestnictwo w takim projekcie było również dla niego dobrą zabawą.

Myślę, że był to dobry ruch ze strony Radcliffe'a, a przynajmniej pomocny w obliczu tego, co zapewne nadejdzie. Należy pamiętać, że żyjemy w zupełnie innych czasach, niż gdy Radcliffe po raz pierwszy dostawał rolę. W obliczu potęgi social mediów, tak silnych emocji względem serialu i jego obsady ze strony komentujących go widzów oraz fanów, zwłaszcza młoda obsada jest narażona na sporą psychiczną presję, wymagającą na nich, by za wszelką cenę podołali postawionym przed nimi wyzwaniom. Pozostaje mieć nadzieję, że produkcja i dorośli z planu w udany sposób ochronią McLaughlina, ale również Stouta i Santon, przed tym, co ich czeka.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny - obsada serialu

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Arabella Stanton - Hermiona Granger

Alastair Stout - Ron Weasley

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Profesor Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

Tristan Harland - Fred Weasley

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Gracie Cochrane - Ginny Weasley

Leigh Gill - goblin bankier

Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout

Richard Durden - profesor Cuthbert Binns

Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey

Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas

Finn Stephens - Vincent Crabbe

William Nash - Gregory Goyle

1. sezon serialu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" zadebiutuje w Boże Narodzenie 2026 roku.

Adam Kudyba 05.04.2026 15:33

