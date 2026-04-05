Kim jest Dominic McLaughlin? Nowy Harry Potter nie jest nowicjuszem
Gdy lata temu Daniel Radcliffe został wybrany do roli Harry'ego Pottera, prawdopodobnie nie przewidział ogromu sławy, która go wkrótce spotka. Czy ją wykorzystał dobrze - to kwestia do debaty. Jedno jest pewne: jego następca dźwiga na swoich barkach wielką odpowiedzialność. Kim jest Dominic McLaughlin, nowy odtwórca roli najsłynniejszego czarodzieja świata?
Powiedzmy sobie jasno: otrzymanie roli tak głośnej i kultowej jak Harry Potter, stanowi nie tylko gigantyczną szansę na rozwój kariery w świecie kina. To również spore zagrożenie wymagające psychicznej siły - młody aktor, wchodzący w buty swojego poprzednika, będzie regularnie do niego porównywany, "kontrolowany" przez bardzo wymagający i restrykcyjny fandom, nieraz zapewne mocno krytykowany, niezależnie od tego, jak będzie się starał. Głęboko wierzę, że Dominic McLaughlin wytrzyma presję, która z każdym rokiem będzie tylko rosnąć.
Już w ubiegłym roku HBO Max oficjalnie ogłosiło większość nazwisk, które zobaczymy w "Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym" - pierwszym sezonie nowej, serialowej adaptacji przygód słynnego czarodzieja. Dominic McLaughlin został obsadzony jako tytułowy bohater, a w roli Rona i Hermiony zobaczymy Alastaira Stouta i Arabellę Stanton.
O ile poprzedni odtwórca roli Pottera pochodził z Anglii (a konkretniej Londynu), o tyle tym razem doszło do zmiany kraju - Dominic McLaughlin jest bowiem aktorem urodzonym w Szkocji. Podobnie jak Radcliffe, McLaughlin otrzymał rolę Harry'ego w wieku 11 lat. Ma już pewne zaplecze, jeśli chodzi o wykształcenie aktorskie - od kilku lat uczęszcza do Performance Academy Scotland. To teoria, ale jeśli chodzi o praktykę, młody aktor może się już pochwalić pewnymi osiągnięciami.
11-latek ma już na koncie skromne doświadczenie telewizyjne - wystąpił chociażby w transmitowanym na BBC, akcyjno-przygodowym serialu "Gifted", adaptacji powieści Marilyn Kaye. Jej bohaterowie to grupa nastolatków, która odkrywa, że posiada supermoce. McLaughlin wciela się tam w Martina, bohatera, który pojawia się we wszystkich epizodach. McLaughlin ma również za sobą debiut filmowy w produkcji zatytułowanej "Grow". To opowieść o farmerce Dinah, której siostrzenica, Charlie, potrafi telepatycznie komunikować się z roślinami i sprawiać, że rosną do ogromnych rozmiarów.
Dominicowi w tej produkcji przypadła rola Olivera Gregory'ego -przyznać trzeba, że jego ekranowe, starsze towarzystwo jest imponujące. W Dinah wciela się Golda Rosheuvel, którą wszyscy znamy z roli królowej Charlotty w Bridgertonach, a w roli Arlo można tam zobaczyć Nicka Frosta. To nazwisko jest szczególnie istotne - aktor bowiem dzieli ekran z McLaughlinem w serialu o Harrym Potterze, wcielając się w Rubeusa Hagrida. Jest możliwe, że już wówczas udało im się zbudować więź, która - miejmy nadzieję - zaprocentuje w serialu HBO Max. Według dostępnych informacji, ścieżki młodego aktora miały również przeciąć się na deskach teatru z legendarnym odtwórcą roli Voldemorta, Ralphem Fiennesem, w ramach spektaklu "Makbeta" wystawianego w Royal Highland Centre.
Choć już to stanowi naprawdę zacny background, jak na 11-letniego chłopaka, najważniejsze wyzwanie dopiero przed nim. McLaughlin z pewnością wie jednak, że może liczyć na wsparcie człowieka, który był w tym samym miejscu co on - mowa oczywiście o Danielu Radcliffie. W ubiegłym roku świat obiegła informacja, że po obsadzeniu Dominica w roli Harry'ego, pierwszy odtwórca tej roli zdecydował się napisać do niego list, poprzez który chciał się skontaktować ze swoim następcą, życzyć mu powodzenia i tego, by uczestnictwo w takim projekcie było również dla niego dobrą zabawą.
Myślę, że był to dobry ruch ze strony Radcliffe'a, a przynajmniej pomocny w obliczu tego, co zapewne nadejdzie. Należy pamiętać, że żyjemy w zupełnie innych czasach, niż gdy Radcliffe po raz pierwszy dostawał rolę. W obliczu potęgi social mediów, tak silnych emocji względem serialu i jego obsady ze strony komentujących go widzów oraz fanów, zwłaszcza młoda obsada jest narażona na sporą psychiczną presję, wymagającą na nich, by za wszelką cenę podołali postawionym przed nimi wyzwaniom. Pozostaje mieć nadzieję, że produkcja i dorośli z planu w udany sposób ochronią McLaughlina, ale również Stouta i Santon, przed tym, co ich czeka.
Harry Potter i Kamień Filozoficzny - obsada serialu
- Dominic McLaughlin - Harry Potter
- Arabella Stanton - Hermiona Granger
- Alastair Stout - Ron Weasley
- John Lithgow - Albus Dumbledore
- Janet McTeer - Minerwa McGonagall
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Nick Frost - Rubeus Hagrid
- Luke Thallon - Profesor Quirell
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Bertie Carvel - Korneliusz Knot
- Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
- Lox Pratt - Draco Malfoy
- Daniel Rigby - Vernon Dursley
- Bel Powley - Petunia Dursley
- Katherine Parkinson - Molly Weasley
- Sienna Moosah - Lavender Brown
- Alessia Leoni - Parvati Patil
- Leo Earley - Seamus Finnegan
- Anton Lesser - Garrick Ollivander
- Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
- Louise Breasley - Rolanda Hooch
- Amos Kitson - Dudley Dursley
- Tristan Harland - Fred Weasley
- Gabriel Harland - George Weasley
- Ruari Spooner - Percy Weasley
- Gracie Cochrane - Ginny Weasley
- Leigh Gill - goblin bankier
- Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout
- Richard Durden - profesor Cuthbert Binns
- Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey
- Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas
- Finn Stephens - Vincent Crabbe
- William Nash - Gregory Goyle
1. sezon serialu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" zadebiutuje w Boże Narodzenie 2026 roku.
