Co z Tańcem z Gwiazdami w Niedzielę Wielkanocną? Polsat ma plan
W związku z weekendem świątecznym, emisje niektórych programów zostają przesunięte lub odwołane. W podobnej sytuacji znalazł się "Taniec z Gwiazdami", który co niedzielę raczy widzów rywalizacją gwiazd na parkiecie.
Popularność "Tańca z Gwiazdami" nie niknie. Program jest emitowany w polskiej telewizji od ponad 20 lat i wciąż pozostaje jednym z najchętniej oglądanych, spośród ofert prezentowanych przez różne stacje. Od dawna show pozostaje w "rękach" Telewizji Polsat, a obecnie trwa 31. edycja. Choć od paru tygodni emitowana jest co niedzielę, dziś dojdzie do pewnej zmiany, uwarunkowanej Świętami Wielkanocnymi.
Taniec z Gwiazdami - kiedy kolejny odcinek? Co w zamian?
Jak można było się domyślać, Polsat w Niedzielę Wielkanocną nie wyemituje nowego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Nie jest to nowa sytuacja w przypadku świąt - nie tylko bywało tak wcześniej, ale również inne programy telewizyjne będą szły podobną drogą. Program zwykle rozpoczynał się o 19:55, ale tym razem, 5 kwietnia, zostanie zastąpiony przez "I Wanna Dance With Somebody" - film biograficzny o Whitney Houston, legendarnej amerykańskiej artystce, w którą wcieliła się Naomi Ackie. W obsadzie filmu znaleźli się również Stanley Tucci, Ashton Sanders i Tamara Tunie.
Oznacza to, że Polsat dał zarówno uczestnikom "Tańca", jak i jego fanom, krótką świąteczną przerwę. Do zmagań na parkiecie gwiazdy powrócą już 12 kwietnia - w następną niedzielę, niezmiennie o 19:55.
Taniec z Gwiazdami - uczestnicy
W ostatnim odcinku miała miejsce niewątpliwa "rzeźnia" - program opuściły aż dwie pary. Jak się okazało, zeszły tydzień był ostatnim, w którym na parkiecie zatańczyli Mateusz Pawłowski (z Klaudią Rąbą) oraz Natsu (z Wojciechem Kuciną). Według informacji podanych w trakcie emisji tego odcinka, w następnym czeka nas dogrywka, w której dojdzie do starcia Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego z Kamilem Nożyńskim i Izabelą Skierską.
Oto pary, które zobaczymy w następnym odcinku "Tańca z Gwiazdami":
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Izabella Miko i Albert Kosiński
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- Jasper i Daria Syta
